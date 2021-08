Actualités du FC Barcelone : 20 août 2021 ; Les préparatifs se poursuivent pour l’Athletic Bilbao, Riqui Puig veut rester

Le FC Barcelona fournit les trois candidats au titre de Joueuse de l’année de l’UEFA – FC Barcelona

Alexia Putellas, Lieke Martens et Jenni Hermoso sont les trois joueuses présélectionnées pour le prix qui sera remis le 26 août.

Un an jour pour jour après la présentation de Ronald Koeman – FC Barcelona

Il y a un an jour pour jour, Ronald Koeman devenait entraîneur du FC Barcelone. Le 19 août 2020, l’homme qui était le héros de Wembley en 1992 en tant que joueur est revenu au Club en tant que patron de l’équipe première. Un an plus tard, nous examinons les statistiques de ses 12 premiers mois en charge.

Quand et où regarder Athletic Club contre FC Barcelona – FC Barcelona

Le Nuevo San Mamés accueille ce samedi le premier déplacement à l’extérieur de la saison de championnat. Le match contre l’Athletic Club débutera à 22h00 heure locale et cette page vous aidera à déterminer l’heure à laquelle vous vous trouvez dans le monde.

La vérité sur l’Athletic Club – FC Barcelona

Samedi apporte le premier voyage à l’extérieur du Barça de la saison de championnat 2021/22, et il les emmène à Bilbao, domicile de l’Athletic Club. Voici la vérité sur l’équipe qu’ils appellent les Lions.

Poursuite des préparatifs pour San Mamés – FC Barcelona

Le FC Barcelone a poursuivi ses préparatifs pour la visite de samedi à San Mames avec un entraînement jeudi matin à la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Griezmann : Chaud contre l’Athletic – FC Barcelone

Le FC Barcelone cherchera à remporter deux victoires sur deux en Liga 2021/22 samedi, et à San Mamés, ils ont l’homme parfait pour le poste. Antoine Griezmann a l’habitude de livrer la marchandise lorsqu’il s’agit de matchs contre l’Athletic Club.

Memphis Depay : “J’essaie de donner quelque chose en plus sur le terrain, quelque chose d’important pour l’équipe, pour apporter de la joie au jeu” – Football Espana

Memphis Depay n’est pas Lionel Messi. Cela est clair et n’a même pas besoin d’être dit. Mais Memphis peut combler le vide – ou du moins une partie – que l’incomparable Argentin a laissé en quittant Barcelone et en rejoignant le Paris Saint-Germain. Memphis ne peut pas le faire en termes de capacité ou de produit final, mais il peut le faire en termes d’attitude.

Gerard Pique pourrait être reposé par Barcelone contre l’Athletic Bilbao en raison d’un léger inconfort – Football Espana

Gerard Pique pourrait être reposé par Barcelone pour son affrontement en Liga avec l’Athletic Bilbao samedi selon TV3 et Marca. Le vétéran catalan a terminé le match du week-end dernier contre la Real Sociedad avec un léger inconfort, et les médecins ont recommandé qu’il se repose une semaine afin de récupérer complètement.

Puig suscite l’intérêt de plusieurs clubs mais ne veut pas quitter Barcelone – Football Espana

Le milieu de terrain de Barcelone Riqui Puig suscite l’intérêt de plusieurs clubs cet été. Le milieu de terrain aurait suscité l’intérêt de plusieurs clubs à travers l’Europe, selon Mundo Deportivo, mais il n’est pas intéressé à partir. Puig n’a commencé que deux fois la saison dernière et il reste à la périphérie dans cette campagne.

La position de Miralem Pjanic sur son avenir alors que Barcelone cherche à sortir – Football Espana

Miralem Pjanic joue le jeu patient sur son avenir à Barcelone avec moins de deux semaines restantes dans la fenêtre de transfert. Le milieu de terrain est presque certain de quitter le Camp Nou cet été après avoir figuré avec parcimonie depuis qu’il est arrivé sur un accord d’échange gonflé pour Arthur Melo en 2020 impliquant la Juventus.