Actualités du FC Barcelone : 20 juin 2021 ; Accord avec Memphis Depay, Konrad rejoint Marseille

Memphis Depay, quatrième recrue du Barça | FC Barcelona

Memphis Depay est devenu la quatrième recrue de Barcelone cet été. Le Néerlandais arrive avec un transfert gratuit et signera un contrat de deux ans.

Memphis explique pourquoi il préfère ne pas s’appeler Depay | Marca

Memphis Depay dit qu’il a Memphis sur sa chemise plutôt que Depay parce qu’il ne veut aucun lien avec son père qui l’a abandonné lorsqu’il était un jeune enfant.

Barcelone : accord avec l’Olympique de Marseille pour Konrad de la Fuente | COMME

Barcelone a conclu un accord avec l’équipe française de Marseille sur un accord pour Konrad de la Fuente. L’ailier déménagera pour 3,5 millions de dollars sur un contrat de quatre ans.

Andre Silva de l’Eintracht, un autre attaquant sur l’orbite du Barca | sport

L’attaquant de l’Eintracht Francfort Andre Silva est une option possible pour Barcelone. L’agent de l’international portugais, Jorge Mendes, a parlé aux Catalans d’un transfert.

Jordi Alba déplore le malheur de l’Espagne après le tirage au sort de la Pologne | Football Espagne

Jordi Alba a déclaré que l’Espagne “manquait quelque chose” après avoir fait match nul avec la Pologne à l’Euro 2020, malgré sa prise de tête grâce à Alvaro Morata.

AC Milan intéressé par un échange de joueur contre Junior Firpo | sport

L’AC Milan et Barcelone restent en négociations pour Junior Firpo et pourraient essayer un échange de joueur avec Alessio Romagnoli, Franck Kessie et Sandro Tonali tous mentionnés.