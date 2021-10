Actualités du FC Barcelone : 20 octobre 2021 ; Tout est prêt pour un affrontement crucial en Ligue des champions avec le Dynamo Kiev

APERÇU | FC Barcelone contre Dynamo Kviv – FC Barcelone

Il y avait un tout nouvel esprit au FC Barcelone pour le premier match de retour après la pause internationale, un retour impressionnant pour gagner 3-1 contre Valence dimanche.

L’effectif pour affronter le Dynamo Kiev – FC Barcelona

Ronald Koeman a nommé son équipe pour affronter le Dynamo Kyiv lors du deuxième match de la semaine et du troisième de la phase de groupes de la Ligue des champions (coup d’envoi à 18h45 CEST).

La vérité sur le Dynamo Kiev – FC Barcelone

Après les défaites 3-0 contre le Bayern Munich et Benfica, le Barça doit remettre sa campagne en UEFA Champions League sur la bonne voie et cela signifie rien de moins que trois points du match contre le Dynamo Kyiv au Camp Nou le mercredi 20 à 18h45 CEST. Regardons de plus près les champions ukrainiens.

Agüero « plein de confiance » après la victoire de dimanche – FC Barcelona

S’exprimant avant le match incontournable de mercredi avec le Dynamo Kyiv (18h45 CEST), Sergio Agüero a déclaré que «bien sûr, nous n’avons pas d’autre choix que de gagner ce match. Si nous ne le faisons pas, nous sommes pratiquement sortis. Mais nous sommes pleins de confiance après le match de dimanche et avec les fans derrière nous, nous pouvons obtenir les trois points dont nous avons besoin.

Aguero explique pourquoi il ne s’est pas retrouvé avec le numéro 10 de Lionel Messi – Football Espana

Sergio Aguero a expliqué pourquoi il ne s’est pas retrouvé avec le célèbre numéro 10 à Barcelone. Aguero a rejoint les Blaugrana cet été en transfert gratuit après avoir quitté Manchester City à la fin de son contrat.

Koeman sur les chances du Barça en Ligue des champions avant le match à gagner – SPORT

Ronald Koeman a pris la parole avant le match vital de Barcelone en Ligue des champions contre le Dynamo Kiev cette semaine, que les Catalans doivent gagner s’ils veulent rester dans la compétition.

Accord de principe pour qu’Ansu Fati prolonge le contrat du Barça jusqu’en 2027 – SPORT

Ansu Fati signera un nouvel accord avec Barcelone jusqu’en 2027 après qu’un accord de principe a été conclu à Porto lundi soir avec l’agent du joueur, Jorge Mendes. Le directeur du football du Barça, Mateu Alemany, a rencontré Mendes.