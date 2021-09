Actualités du FC Barcelone : 20 septembre 2021 ; Tout est prêt pour la visite de Grenade, le Barça B remporte la première victoire

in

APERÇU : FC Barcelone v Grenade – FC Barcelone

En raison de la trêve internationale puis du report du match avec Séville, cela fait trois semaines que le Barça n’a pas disputé un match de Liga. Ainsi, bien que les Catalans soient actuellement dixièmes du classement, la situation est trompeuse car ils ont deux matchs en main.

La vérité sur Granada CF – FC Barcelona

Lundi à 21h00 CEST, le FC Barcelone dispute son premier match de Liga depuis trois semaines, et c’est chez lui une équipe qui a remporté une victoire inattendue au Camp Nou plus tôt en 2021. Il est temps de regarder de plus près Grenade, qui n’a pas gagné. jusqu’à présent en Liga 2021/22.

Robert Moreno de retour au Camp Nou – FC Barcelone

Le Barça accueillera Grenade au Camp Nou lundi en Liga avec les visiteurs apportant un visage familier à la ville sous la forme de leur entraîneur – Robert Moreno. L’homme qui a pris la relève au club andalou cet été est bien connu des supporters du Barça puisqu’il a été assistant de Luis Enrique au FC Barcelone entre 2014 et 2017.

La semaine à venir au Barça – FC Barcelone

Après que Grenade ait visité le Camp Nou lundi (21h00 CEST), ils se rendent ensuite à Cadix jeudi (22h00 CEST) avant d’accueillir Levante dimanche (16h15 CEST) dans la capitale catalane.

Sabadell 1-3 Barça B : Première victoire de la saison – FC Barcelona

Le Barça B a enregistré sa première victoire en championnat de la campagne 2021/22 après une série de deux nuls et une défaite lors de ses trois premiers matches. La victoire est venue contre Sabadell dans la Nova Creu Alta grâce à un doublé d’Ángel Rodado et un but de Matheus Pereira.

Ronald Koeman garde la tête calme face à une pression croissante – Football Espana

Ronald Koeman reste calme sur son avenir à Barcelone au milieu d’une pression croissante. Le Néerlandais n’est pas étranger à être vanté pour le limogeage après avoir passé l’été à se demander s’il serait toujours en place au début de la saison.