Actualités du FC Barcelone : 21 décembre 2021 ; Tout est prêt pour le voyage à Séville, le Barça s’accorde avec Cavani

Piqué et Ilias Akhomach de retour dans le groupe – FC Barcelona

Xavi Hernández a choisi sa dernière équipe de l’année pour le match au Sánchez Pizjuán de Séville mardi. Les deux changements par rapport à l’équipe qui a affronté Elche sont Gerard Piqué de retour de suspension et Ilias Akhomach obtient également le feu vert en remplacement de Yusuf Demir qui a toujours des maux d’estomac.

Quand et où regarder Séville contre FC Barcelona – FC Barcelona

Un autre match de championnat se profile à l’horizon et le Barça devrait disputer le match reprogrammé de la semaine 4 contre Séville au stade Sánchez-Pizjuán. Le FC Barcelone se rend en Andalousie avec trois autres points essentiels à gagner pour continuer à grimper dans le classement.

Xavi : Séville est un exemple à suivre – SPORT

Avant le choc avec Séville, l’entraîneur de Barcelone Xavi Hernandez a félicité les Andalous et leur entraîneur Julen Lopetegui. « Ils font très bien les choses. Nous regardons le Bayern, qui est très bon, mais Séville pour sa façon de travailler, son entraîneur est l’un des meilleurs, et Monchi, ils sont un exemple pour nous », a déclaré Xavi lors de sa conférence de presse.

Xavi : Si nous en avons besoin, nous participerons tous au renouvellement de Gavi – SPORT

Le nom de Gavi a été mentionné plus d’une fois lors de la conférence de presse de Xavi avant l’affrontement avec Séville. Le jeune milieu de terrain est devenu une révélation cette saison et c’est une priorité pour Barcelone de l’attacher. Il a un accord jusqu’en 2023 avec une clause libératoire de 50 millions d’euros. En ce moment, de nombreux grands clubs le surveilleront.

Barcelone s’accorde sur le changement d’Edinson Cavani pour janvier avec le joueur – SPORT

Barcelone travaille à renforcer son attaque en janvier. L’attaquant le plus susceptible d’arriver est Edinson Cavani. Barcelone a conclu un accord avec lui à signer pour un an et demi, si Manchester United lui permet de partir.