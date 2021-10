Actualités du FC Barcelone : 21 octobre 2021 ; Le Barça bat le Dynamo Kiev, le responsable de l’extension d’Ansu Fati

FC Barcelone 1-0 Dynamo Kyiv : Pas de marque – FC Barcelone

Le Barça était loin d’être à son meilleur, mais a néanmoins dominé ses invités ukrainiens dans tous les départements. Cependant, le but de Gerard Piqué en première mi-temps a mis du temps à venir et à essayer comme ils le pouvaient, les blaugranas n’ont pas pu ajouter une seconde pour éliminer une partie de la pression d’un match de football intense.

Gerard Piqué égale Roberto Carlos en tant que meilleur défenseur de la Ligue des Champions – FC Barcelona

Gerard Piqué est devenu le défenseur le plus marquant de l’histoire de la Ligue des champions après avoir marqué contre le Dynamo Kiev mercredi. Son 16e but dans la compétition le place à égalité avec Roberto Carlos du Real Madrid, et un devant Sergio Ramos et Iván Helguera, avec Dani Alves suivant sur la liste avec 12.

Ansu Fati, culer jusqu’en 2027 – FC Barcelone

Le FC Barcelone et le joueur Ansu Fati ont trouvé un accord pour renouveler son contrat jusqu’au 30 juin 2027. La clause de rachat est fixée à 1 milliard d’euros.

Ansu Fati parle de son bonheur après avoir renouvelé son contrat avec Barcelone – Football Espana

« Je suis très heureux, surtout de continuer avec le club que j’aime tant », a déclaré Fati après avoir mis le stylo sur papier porté par Diario Sport. « Être ici est ce pour quoi j’ai travaillé toutes ces années et, Dieu merci, le club m’a donné l’opportunité de continuer. »

Ronald Koeman frustré par l’incapacité de son équipe à tenter sa chance contre le Dynamo Kiev – Football Espana

« Je pense que vous devez voir qu’après la pause à la mi-temps, nous avons créé trois occasions claires », a déclaré Ronald Koeman après le match, porté par Marca. « Vous ne pouvez pas être aussi indulgent devant le but. Nous risquions nos vies. Heureusement, nous étions parfaits défensivement. Nous avons été la meilleure équipe, mais nous devons éliminer nos adversaires. Au bout d’une heure, nous aurions dû monter trois ou quatre. »

Jordi Alba frustré par l’incapacité de Barcelone à repousser ses adversaires – Football Espana

« En première mi-temps, nous aurions dû marquer plus d’une fois », a déclaré Alba après le match, porté par Marca. « Dans la seconde, sans qu’ils créent beaucoup de danger ou d’occasions, nous n’avons pas bien joué. Nous devons mettre les adversaires à l’écart, maintenir la même intensité tout au long. Cela s’obtient en travaillant et en faisant bien les choses.

Newcastle United intéressé par Dembele et améliorera l’offre du Barça – SPORT

Dembele continue d’attirer l’attention d’autres clubs, Footmercato rapportant que Newcastle United est la dernière équipe à sonder un mouvement.