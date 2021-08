Actualités du FC Barcelone : 22 août 2021 ; Le Barça fait match nul à l’Athletic Bilbao, Gerard Piqué blessé

in

Athletic Club 1-1 Barça : Tout le carré à San Mamés – FC Barcelona

San Mamés n’est jamais un endroit facile à gagner. Le Barça a connu des difficultés ces dernières saisons et aujourd’hui n’a pas fait exception. En effet, pendant une grande partie des quatre-vingt-dix minutes, ils étaient dos au mur et l’Athletic était une bonne valeur pour son avance de 1-0.

Memphis marque son premier but officiel – FC Barcelone

Le moment que nous attendions tous est enfin arrivé. Memphis Depay, la star de cet été de l’Olympique Lyonnais a marqué son premier but en compétition pour le FC Barcelone. Et c’était un gros coup, car grâce à cette formidable fusée du pied gauche, un point a pu être récupéré d’un autre voyage à San Mamés.

L’actualité de la blessure de Gerard Piqué – FC Barcelone

Le défenseur central du Barça a quitté le terrain à la 30e minute du match entre l’Athletic et le Barça, Araujo venant le remplacer. Il s’agissait de la deuxième apparition de la saison en Liga pour le numéro 3 du Barça après son apparition contre la Real Sociedad au cours de laquelle il a inscrit le premier but officiel des blaugranes de la saison.

Ronald Koeman: Barcelone manque Lionel Messi dans ce type de matchs – Football Espana

Le patron de Barcelone, Ronald Koeman, a admis que le club ressentait déjà l’absence de Lionel Messi. Messi a rompu son lien de 20 ans avec les géants catalans au début du mois après avoir quitté le club à l’expiration de son contrat.

Antoine Griezmann salue Memphis Depay après le tirage au sort de l’Athletic Bilbao – Football Espana

La star de Barcelone, Antoine Griezmann, a fait l’éloge de son partenaire offensif Memphis Depay après son match nul 1-1 à l’Athletic Bilbao. La Blaugrana a eu du mal à avoir un impact sur la nuit à l’Estadio San Mames avec Inigo Martinez qui a mérité l’avantage de Marcelino après le redémarrage.

Le chef de Barcelone confirme qu’Ilaix Moriba n’a pas d’avenir sans changement de contrat – Football Espana

Les pourparlers au point mort de Barcelone avec Ilaix Moriba ont pris une autre tournure avec le directeur Rafa Yuste laissant entendre que son temps au club est terminé. La Blaugrana est engagée dans des négociations en cours avec le joueur de 19 ans depuis le début de 2021, son contrat actuel devant expirer à la fin de la saison.