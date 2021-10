Actualités du FC Barcelone : 22 octobre 2021 ; Début des préparatifs pour El Clásico, le Barça prépare le transfert de Kylian Mbappé

Ansu Fati rêve d' »être un vainqueur au Barça » – FC Barcelona

« Ma première option a toujours été de rester au Barça », a déclaré Ansu Fati après avoir renouvelé son contrat jusqu’en 2026. « Je suis très heureux que le club me fasse confiance. Je veux être un gagnant ici.

« Le Barça maintenant et pour toujours » pour El Clásico – FC Barcelona

Tout est prêt pour El Clásico dimanche et le Camp Nou sera habillé pour l’occasion avec une énorme banderole disant « Barça, ara i sempre » (le Barça maintenant et pour toujours) qui apparaîtra lorsque l’équipe et le Real Madrid se rendront au terrain avant le match.

Koeman cherche sa première victoire contre Ancelotti – FC Barcelona

Carlo Ancelotti et Ronald Koeman font partie du monde du football depuis quatre décennies. L’Italien a fait ses débuts en tant que joueur à Parme en 1976, tandis que le Néerlandais l’a fait pour Groningue en 1980. Ils ne se sont affrontés qu’une seule fois en tant que joueurs, mais se sont à nouveau rencontrés quatre fois en tant qu’entraîneurs.

Barcelone pense pouvoir voler Kylian Mbappe sous le nez du Real Madrid – Football Espana

L’idée que Barcelone puisse entrer dans la course pour Kylian Mbappe semble plus que fantaisiste compte tenu de la situation financière périlleuse du club catalan, mais des murmures émanant du Camp Nou ont laissé entendre qu’ils pourraient faire un grand pas à l’été 2022.

Alba a levé le doute après avoir subi une entorse au pied avant El Clásico – Football Espana

Alba s’est blessé lors du match contre Kiev, révélant qu’il ressentait de la douleur après le coup de sifflet à temps plein. Le joueur de 32 ans a subi des tests à la suite de sa blessure et Diario AS a confirmé qu’il avait contracté une blessure au pied droit.

Ansu Fati a refusé à trois grands clubs européens de rester à Barcelone – Football Espana

Barcelone a annoncé qu’Ansu Fati avait engagé son avenir dans le club jusqu’en 2027 et accepté une clause libératoire d’un milliard d’euros. La nouvelle est massive pour le club catalan, qui est actuellement au plus bas tant sur le plan sportif que financier. Conserver Fati sur le long terme peu de temps après avoir fait de même avec Pedri est un véritable motif d’optimisme parmi les supporters.