Actualités du FC Barcelone : 22 septembre 2021 ; Blessure de Balde confirmée, Ronald Koeman sur le point d’être limogé

La performance exceptionnelle d’Araujo contre Grenade – FC Barcelona

L’homme qui a marqué l’égalisation du Barça contre Grenade lundi était également l’un des joueurs les plus remarquables de l’équipe. Ronald Araujo a complété 63 passes et a également été le blaugrana avec le plus d’efforts au but avec un total de trois.

Joan Laporta : “Nous savons comment résoudre ce problème” – FC Barcelone

À la suite du tirage au sort avec Grenade, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a publié un nouveau message sur les réseaux sociaux aux Culers du monde entier.

Balde a mal au bas du dos – FC Barcelone

Le joueur Alejandro Balde a mal au bas du dos. Il n’est pas disponible pour la sélection et son rétablissement dictera son retour. L’arrière gauche a dû être remplacé avant la mi-temps le jour de ses débuts dans le onze de départ et de ses débuts en championnat contre Grenade. Óscar Mingueza est venu le remplacer.

La vérité sur Cádiz CF – FC Barcelona

Après le match nul 1-1 avec Grenade, le Barça revient directement dans la mêlée contre un autre club andalou jeudi (22h00 CEST). Regardons de plus près l’équipe qui orne le Nuevo Mirandilla.

Barcelone identifie Xavi et Roberto Martinez comme principaux candidats pour remplacer Ronald Koeman – Football Espana

Ronald Koeman prendra en charge Barcelone pour son prochain match avec Cadix au Ramon de Carranza selon Mundo Deportivo. Les Blaugrana sont en crise après leur humiliation 3-0 contre le Bayern Munich en Ligue des champions ainsi qu’un match nul 1-1 serré contre Grenade en Liga – tous deux au Camp Nou.