Actualités du FC Barcelone : 23 octobre 2021 ; Jordi Alba passera en forme pour El Clásico, le dernier Ousmane Dembélé

Les préparatifs du Clásico se poursuivent – FC Barcelona

Vendredi, l’équipe première a repris l’entraînement après une journée de repos jeudi après la victoire 1-0 sur le Dynamo Kiev mercredi en Ligue des champions. L’équipe de Ronald Koeman a travaillé avec les joueurs disponibles avant le Clásico de dimanche contre le Real Madrid, qui débutera à 16h15 CEST au Camp Nou.

Quand et où voir le FC Barcelone contre le Real Madrid – FC Barcelone

Le premier Clásico de la saison est un départ inhabituellement précoce au Camp Nou dimanche. Il est 16h15, heure locale du coup d’envoi et cette page vous aidera à déterminer l’heure à laquelle vous vous trouvez dans le monde.

La vérité sur le Real Madrid – FC Barcelone

Le premier Clásico de la saison 2021/22 a pour scène le Camp Nou. Jetons un coup d’œil aux développements dans le camp rival avant le coup d’envoi de 16h15 CEST dimanche.

Les diplômés de La Masia et leurs débuts Clásicos – FC Barcelona

Eric Garcia, Iñaki Peña, Gavi, Nico et Balde sont tous en lice pour faire leur apparition dans El Clásico pour la première fois dimanche. Nous avons pensé revenir sur les anciens diplômés de La Masia et voir ce qui s’est passé lorsqu’ils ont affronté le Real Madrid pour la première fois de leur histoire au niveau senior.

Ousmane Dembele prêt pour le dernier bilan de forme avant le retour de Barcelone – Football Espana

Barcelone enverra Ousmane Dembele en Finlande pour un dernier contrôle postopératoire avant son retour tant attendu. Dembele n’a pas joué pour La Blaugrana cette saison après avoir subi une autre blessure aux ischio-jambiers lors de l’Euro 2020 avec la France.

Jordi Alba pourrait gagner la bataille de fitness El Clasico – Football Espana

La star de Barcelone, Jordi Alba, pourrait faire un retour choquant à la forme physique avant l’affrontement El Clasico de ce week-end avec le Real Madrid. La Blaugrana accueille ses rivaux au Camp Nou dimanche, les enjeux continuant d’augmenter pour le patron sous pression Ronald Koeman.

Gerard Pique prévient qu’il n’y a « pas de favoris » dans El Clásico – Football Espana

Gerard Pique pense qu’il n’y a « pas de favoris » pour le Clásico de ce week-end. Dimanche, Barcelone et le Real Madrid renouvellent leur rivalité au Camp Nou lors des premiers versements d’El Clásico cette saison.

Barcelone approchera Umtiti ou Coutinho pour des réductions de salaire – Football Espana

Barcelone est sur le point d’essayer de réduire davantage les salaires alors qu’il cherche à améliorer sa situation financière. Les finances du Barça ont fait la une des journaux au cours de l’été, Lionel Messi et Antoine Griezmann partant en conséquence.

Barcelone sur le point de conclure un nouveau contrat avec Dembélé – Football Espana

Barcelone serait sur le point de conclure un nouveau contrat après avoir lié Ansu Fati et Pedri à des accords à long terme. Le jeune duo a signé des termes améliorés au cours de la semaine dernière avec le Barça dans le but de conserver leurs jeunes talents.

Ancelotti pense que Barcelone retrouve son identité – Football Espana

Carlo Ancelotti pense que Barcelone redécouvre son identité après quelques mois mouvementés. Le Barça était le sujet de conversation de l’été après avoir perdu Lionel Messi au milieu des turbulences financières, tandis qu’Antoine Griezmann est également parti tard dans la fenêtre.