Actualités du FC Barcelone : 24 août 2021 ; Miralem Pjanic dernier, Jordi Alba accepte une baisse de salaire

Séance de récupération lundi – FC Barcelone

Lundi, l’équipe première a repris l’entraînement après le match nul 1-1 contre l’Athletic Club à Bilbao, qui a marqué le premier but de Memphis en compétition officielle pour les blaugranes.

Yusuf Demir : “Un honneur de jouer pour ce beau club” – FC Barcelona

Yusuf Demir n’oubliera jamais San Mamés, où l’Autrichien prêté par le Rapid Vienne a fait ses débuts au FC Barcelone dimanche. Le joueur de 18 ans a remplacé Martin Braithwaite après 61 minutes, devenant ainsi le premier joueur de son pays à porter le maillot blaugrana depuis le grand Hans Krankl.

Barcelone et Jordi Alba concluent un accord de réduction de salaire – Football Espana

Barcelone aurait conclu un accord avec Jordi Alba sur une réduction de salaire pour le défenseur. L’international espagnol est en pourparlers prolongés avec le conseil d’administration de La Blaugrana au sujet d’un accord structuré dans le but de réduire une masse salariale gonflée dans les mois à venir.

Memphis photographié tenant le pied lors du match nul de Barcelone avec l’Athletic Club – Football Espana

Gerard Pique a subi un autre revers de blessure, cette fois avec un problème au mollet, tandis qu’Eric Garcia a été expulsé tard. Et selon Mundo Deportivo, Memphis a également subi une blessure mineure. Aucune blessure n’a été confirmée, mais Memphis a été photographié tenant sa jambe droite pendant la célébration de son but, et il a continué à l’atteindre dans les moments suivants du match.

Barcelone a donné un coup de pouce à Pjanic alors que Naples prend contact – Football Espana

L’ancien club du milieu de terrain, la Juventus, semblait l’option la plus probable après le retour du manager Massimiliano Allegri, mais ils se sont tournés ailleurs, laissant Pjanic mal à l’aise à quelques jours de la fenêtre de transfert estivale. Mais selon le média italien Corriere dello Sport via Mundo Deportivo, il y a un nouvel espoir.