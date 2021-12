Actualités du FC Barcelone : 24 décembre 2021 ; Le Barça Women termine l’année avec une grande victoire, Sergiño Dest suscite l’intérêt

Une année prolifique pour Pedri, vainqueur du Golden Boy et du Kopa Trophy – FC Barcelona

Cette année, le jeune milieu de terrain des îles Canaries a remporté deux prix individuels importants pour clore un magnifique 12 mois en tant que blaugrana.

Le FC Barcelone 2021 en chiffres – FC Barcelona

Et nous arrivons donc à la fin de 2021. Cela a été une année éprouvante au FC Barcelone, mais néanmoins l’équipe a quand même réussi à en sortir avec un titre majeur, la Copa del Rey. Revenons en chiffres sur les 12 derniers mois.

Ez Abde dans l’équipe du Maroc pour la Coupe d’Afrique des Nations – FC Barcelona

L’ailier blaugrana fait partie de la liste des 25 hommes du tournoi qui se déroulera au Cameroun du 9 janvier au 6 février.

FC Barcelona 7-0 Madrid CFF : Grosse victoire pour finir l’année – FC Barcelona

Les féminines du Barça ont terminé l’année 2021 en beauté avec une défaite 7-0 face au Madrid CFF. Cela signifie qu’ils ont atteint la pause festive avec un record parfait de 15 victoires en 15 matchs en Liga Iberdrola.

Ousmane Dembele renouvellera son contrat avec Barcelone la semaine prochaine – Football Espana

Ousmane Dembele renouvellera son contrat avec Barcelone la semaine prochaine, selon un article de Diario Sport. L’avenir du Français a été discuté ad nauseam, mais il semble que les Blaugrana se soient enfin mis d’accord avec lui.

L’Ajax et Chelsea souhaitent signer Sergino Dest de Barcelone – Football Espana

Chelsea envisage un transfert pour l’arrière droit de Barcelone Sergino Dest selon le Daily Express et porté par Diario AS. L’équipe de Premier League fera une offre d’environ 30 millions d’euros pour l’international USMNT, en prévision du départ du futur agent libre Cesar Azpilicueta. Dest servira de remplaçant à Reece James, une sensation jusqu’à présent cette saison.

Pep Guardiola admet que Ferran Torres est sur le point de rejoindre Barcelone – Football Espana

Pep Guardiola a admis jeudi après-midi que Ferran Torres était sur le point de rejoindre Barcelone. L’attaquant de Manchester City – un élément clé de l’équipe nationale espagnole de Luis Enrique, bien sûr – reviendra en Liga 18 mois après avoir quitté Valence.