Actualités du FC Barcelone : 24 novembre 2021 ; Le Barça fait match nul contre Benfica, Xavi s’entretient avec le Bayern Munich

Barça 0-0 Benfica : Tout se jouera à Munich – FC Barcelona

Autant qu’il a pu, le FC Barcelone n’a pas su transformer sa supériorité en buts mardi soir. Le match avec Benfica s’est terminé par un match nul 0-0 et cela signifie que bien que le destin du Barça soit toujours entre leurs mains, cela signifiera une victoire à domicile du Bayern Munich lors de la dernière journée.

Ce que le Barça doit faire pour se qualifier – FC Barcelona

Le Barça avait besoin de battre Benfica pour être certain d’une place dans les huitièmes de finale, mais le match s’est terminé 0-0 et rien ne sera décidé avant le 8 décembre, lorsque le Barça visitera le Bayern Munich et Benfica accueillera le Dynamo Kyiv.

Xavi : Nous sommes le Barça et nous irons à Munich pour gagner – SPORT

Xavi n’a pas pu cacher sa déception lors du match nul contre Benfica mais il était satisfait de la performance et de l’attitude. « Nous étions de loin supérieurs à Benfica, mais nous n’avons pas pu marquer. Si on en avait eu un, on parlerait d’un grand match, mais on prend un point qui a peu de goût. dit l’entraîneur.

Ronald Araújo dit qu’aller au Bayern Munich sera « compliqué mais pas impossible » – Football Espana

« Il nous manquait un but mais nous avons joué un grand match, l’attitude était très bonne », a déclaré Araújo après le match dans des commentaires portés par Marca. « Nous avons pu bien gérer leurs contre-attaques. Mais nous avons raté le but qui aurait été la clé d’or pour nous aider à nous qualifier [for the last 16]. »