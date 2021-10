Actualités du FC Barcelone : 24 octobre 2021 ; Tout est prêt pour El Clásico contre le Real Madrid

APERÇU | FC Barcelone contre Real Madrid – FC Barcelone

676 jours se sont écoulés depuis le dernier Clásico avec des supporters sur les terrasses, mais ils seront de retour pour le match de dimanche au Camp Nou dans ce qui promet d’être une occasion fabuleuse

Les 23 joueurs de Koeman pour El Clásico – FC Barcelona

L’entraîneur du FC Barcelone a appelé tous les joueurs disponibles pour le choc contre le Real Madrid au Camp Nou

Koeman : « Nous voulons divertir nos fans » – FC Barcelona

L’entraîneur du Barça s’exprime avant le Clasico de dimanche contre l’éternel rival

La formation de départ attendue de Barcelone pour El Clasico révélée – Football Espana

Barcelone accueille le Real Madrid au Camp Nou dimanche après-midi à El Clasico, le match le plus emblématique du football européen. Les deux parties vivent des moments différents. Madrid est sous le commandement de Carlo Ancelotti et occupe la troisième place de la Liga, à trois points du leader de la ligue Real Sociedad et un derrière Osasuna, deuxième. Ils sont deuxièmes du groupe D de la Ligue des champions, à égalité de points avec le leader Sheriff.

Le onze de départ attendu de Carlo Ancelotti pour El Clasico révélé – Football Espana

Ancelotti devrait former son équipe en 4-3-3, avec Thibaut Courtois commençant dans le but derrière les quatre défenseurs de Nacho, Eder Militao, David Alaba et Ferland Mendy. Luka Modric devrait débuter au centre du milieu de terrain aux côtés de la paire de vétérans Casemiro et Toni Kroos, tandis que Karim Benzema mènera la ligne flanqué du duo brésilien de Rodrygo et Vinicius Junior.

Carlo Ancelotti : « Vous ne pouvez pas entrer dans un match en pensant que vous allez affronter un chat alors que c’est un lion » – Football Espana

« C’est bien d’avoir peur, car vous ne pouvez pas entrer dans un match en pensant que vous êtes sur le point d’affronter un chat alors que c’est un lion », a déclaré Ancelotti avant le match dans des commentaires portés par Marca. « La peur est quelque chose qui apparaît avant un match ou après une séance d’entraînement, lorsque vous pensez que l’équipe n’a pas raison. »

Ronald Koeman espère faire salle comble pour El Clasico dimanche après-midi – Football Espana

« Bonne possession, recherche de profondeur », a déclaré Koeman lorsqu’on lui a demandé ce qu’il recherchait lors de sa conférence de presse d’avant-match selon Marca. « Je ne pense pas que beaucoup d’opportunités seront créées. Il s’agira d’être efficace. Chaque joueur doit tirer le meilleur de lui-même pour un match comme celui de demain. »

Le projet de Laporta au Barça fait gagner du temps alors que les membres votent pour autoriser les pertes pour l’instant – SPORT

Le conseil d’administration de Barcelone, après avoir obtenu l’autorisation de rechercher un financement pour le projet Espai Barça, a également remporté certains des votes les plus controversés lors de l’assemblée de samedi.

Assemblée générale : Barcelone vendra jusqu’à 49% du Barça Studios – SPORT

Barcelone vendra une participation minoritaire dans sa société de production interne, Barça Studios. La question a été votée lors de l’Assemblée générale, les membres délégués donnant au club le feu vert pour aller de l’avant avec la vente.

L’Assemblée du Barça approuve le financement des travaux de réaménagement du Camp Nou – SPORT

L’Assemblée générale de Barcelone a repris samedi et le premier vote a porté sur le financement du projet Espai Barça, qui comprend le réaménagement du Camp Nou.

Laporta accepte presque « impossible » de déménager au stade Johan Cruyff – SPORT

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a admis samedi qu’il serait presque impossible pour la première équipe de jouer au stade Johan Cruyff pendant les travaux au Camp Nou.

Les options de Ronald Koeman avant le Clasico – SPORT

L’entraîneur de Barcelone Ronald Koeman travaille sur son plan pour le Clasico. Il attend la forme physique de Jordi Alba, un doute pour le choc après avoir contracté un problème mineur à la cheville contre le Dynamo Kyiv.

Ronald Koeman : Je n’ai pas peur du Real Madrid – SPORT

Ronald Koeman croit en son équipe. Il a parlé aux médias avant le Clasico et dit qu’il ne ressent aucune peur. « C’est un gros match. Nous avons montré que nous sommes sur la bonne voie et le résultat est important aussi. Nous devons jouer sans crainte et le vouloir dès le début du match. »

Ronald Koeman: le Barça n’est pas seulement Ansu Fati – SPORT

L’entraîneur de Barcelone Ronald Koeman a parlé d’Ansu Fati lors de sa conférence de presse. Koeman a déclaré que « ce ne sera pas une bataille de jeunes comme Ansu et Vinicius », qui ont encore un long chemin à parcourir « mais ils sont sur la bonne voie ».