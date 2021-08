Actualités du FC Barcelone : 25 août 2021 ; Ansu Fati reprend l’entraînement, le dernier Ilaix Moriba

Ansu Fati termine une partie de la séance d’entraînement avec l’équipe – FC Barcelone

La deuxième séance de la semaine mardi a vu un nouveau visage important: Ansu Fati a terminé une partie de la séance avec le reste de l’équipe alors qu’il poursuit sa convalescence après la blessure qu’il a subie lors d’un match contre le Betis en novembre 2020.

Samuel Umtiti est déterminé à rester à Barcelone cette saison – Football Espana

Samuel Umtiti est déterminé à rester à Barcelone cette saison selon Mundo Deportivo, malgré l’attente ces dernières semaines que le Français accepte de quitter la Catalogne pour aider les Blaugrana à atténuer la gravité de leur situation financière.

Barcelone rencontre l’agent de Roberto et Busquets sur la réduction de salaire – Football Espana

Barcelone rencontrera l’agent de deux autres stars de l’équipe première pour négocier des réductions de salaire aujourd’hui. Les Blaugrana se sont efforcés de réduire un certain nombre de salaires des gros salariés, Gerard Pique et Jordi Alba ayant subi une baisse de salaire pour aider le club au milieu de sa crise financière. Le Barça a environ 1 milliard d’euros de dettes et près de 90% de la masse salariale par rapport aux revenus.

Barcelone attend 20 millions d’euros dans les pourparlers de transfert d’Ilaix Moriba – Football Espana

Barcelone serait en pourparlers avec le RB Leipzig sur le transfert potentiel d’Ilaix Moriba. Les géants catalans n’ont pas réussi à conclure un accord avec Ilaix sur un nouveau contrat, le produit de l’académie semblant tenir pour plus d’argent que celui proposé. Barcelone a clairement indiqué qu’il n’offrirait plus d’argent, et sans nouveau contrat, le milieu de terrain doit être vendu étant donné qu’il n’a plus de contrat l’été prochain.

Le déménagement de Lucas Torreira à la Fiorentina complique les choses pour Pjanic – SPORT

L’ancien joueur de l’Atletico Madrid, selon le journaliste Fabrizio Romano, arrivera en Italie cette semaine pour subir un examen médical avant sa signature. Le transfert de Torreira à la Fiorentina ferme la porte à Miralem Pjanic, le milieu de terrain de Barcelone qui était une autre option pour le club de Serie A.

Le Barça est furieux contre Umtiti alors que le défenseur refuse de quitter le Camp Nou – SPORT

Le Barça s’impatiente de l’attitude de Samuel Umtiti. Le défenseur français, qui a refusé d’accepter la réalité de sa situation, a montré une réticence totale à même écouter les offres. Il est déterminé à voir le reste de son contrat se terminer, bien que Ronald Koeman lui ait dit qu’il ne figurait pas dans ses plans.