Actualités du FC Barcelone : 25 octobre 2021 ; Le Barça perd El Clásico, Frenkie De Jong se blesse

FC Barcelona 1-2 Real Madrid : Défaite dans un Clásico serré – FC Barcelona

Le Clásico de dimanche était un match de football extrêmement serré que les deux équipes auraient pu gagner. Au cours des 90 minutes, aucune équipe n’était clairement supérieure à l’autre.

Gavi bat le record du Clásico – FC Barcelona

Ce fut un Clásico record pour Gavi. Lors de son premier match contre le Real Madrid au niveau senior à l’âge de seulement 17 ans et 79 jours, il est devenu le deuxième plus jeune joueur à apparaître dans le match au 20e siècle, seulement dominé par Ansu Fati, et le plus jeune de tous à démarre réellement le jeu.

Le Camp Nou réagit – FC Barcelone

Toute la semaine, le FC Barcelone avait souligné l’importance de remplir le Camp Nou pour le match avec le Real Madrid, et dimanche les fans n’ont pas déçu. La foule de 86 422 personnes était la plus nombreuse depuis la pandémie et l’ambiance était aussi bonne que le justifie le Clásico.

Busquets pense que le Barça méritait plus après une autre défaite au Clasico – SPORT

Sergio Busquets estime que Barcelone ne méritait pas de perdre le Clasico de dimanche contre le Real Madrid après avoir perdu 2-1 au Camp Nou. Les buts de David Alaba et Lucas Vazquez ont bouclé les trois points pour Madrid, le premier but de Sergio Aguero au Barça n’étant rien de plus qu’une consolation.

Ronald Koeman égale le record de défaites du Clasico en 1935/36 – Football Espana

Le patron de Barcelone, Ronald Koeman, a égalé un record de défaites de 85 ans pour le club après sa défaite à El Clasico contre le Real Madrid. Los Blancos a remporté une victoire 2-1 au Camp Nou alors que le bilan misérable de Koeman dans le plus grand match du football espagnol s’est poursuivi au cours de la saison 2021/22.

Barcelone condamne les manifestations du supporter El Clasico visant Ronald Koeman – Football Espana

Barcelone a critiqué une partie de ses fans pour avoir ciblé Ronald Koeman en dehors du Camp Nou ce soir. L’équipe de Koeman a glissé vers une défaite 2-1 à El Clasico contre le Real Madrid en Catalogne, le Néerlandais continuant de subir la pression pour sa mauvaise performance cette saison.

Frenkie de Jong souffre d’une blessure au Clasico – Football Espana

La star de Barcelone Frenkie de Jong a subi un nouveau revers de blessure lors de sa défaite 2-1 à El Clasico contre le Real Madrid. La Blaugrana a subi une autre défaite face à ses vieux rivaux lors d’un week-end, la star néerlandaise de Jong ayant terminé 77 minutes pour l’équipe de Ronald Koeman au Camp Nou.