Actualités du FC Barcelone : 25 septembre 2021 ; Les préparatifs commencent pour Levante, Ronald Koeman a interdit deux matchs

Séance de récupération après Cadix – FC Barcelone

Pas le temps de se reposer pour l’équipe première du FC Barcelona qui s’est entraînée vendredi lors d’une séance de récupération à la Ciutat Esportiva après le match nul 0-0 jeudi contre Cadix à l’Estadio Nuevo Mirandilla.

Le Club fait appel contre De Jong rouge et jaune pour Sergio Busquets – FC Barcelone

Le milieu de terrain néerlandais du Barça a écopé d’un deuxième jaune à la 65e minute tandis que le capitaine blaugrana a été averti dans le temps additionnel à la fin de la seconde mi-temps.

Le club fait appel du carton jaune de Sergio – FC Barcelone

Le comité de la compétition de la Fédération espagnole de football a confirmé les sanctions contre l’entraîneur Ronald Koeman et les joueurs Sergio et Frenkie De Jong, qui ont tous reçu des cartons lors du match Cadix-Barça disputé jeudi.

Ter Stegen excelle contre Cadix – FC Barcelona

Marc ter Stegen a laissé sa marque dans le Nuevo Mirandilla en réalisant des arrêts essentiels à des moments importants du match contre Cadix pour enregistrer une première feuille blanche de la saison pour le Barça.

La Liga confirme l’interdiction de deux matchs de la ligne de touche pour Ronald Koeman – Football Espana

Le patron de Barcelone, Ronald Koeman, purgera une suspension de deux matchs sur la ligne de touche après confirmation de sa suspension par la Liga. Le Néerlandais a été exclu de la pirogue pendant le temps additionnel lors du match nul 0-0 de La Blaugrana en milieu de semaine avec Cadix alors que les esprits commençaient à déborder à l’Estadio Nuevo Mirandilla.

Barcelone et le Real Madrid apprennent la date et l’heure du Clasico – Football Espana

On connaît désormais l’heure du premier Clasico de la saison 2021/22. Barcelone et le Real Madrid ont connu des débuts contrastés au cours de leurs saisons respectives. Ronald Koeman est sous pression au Barça après un début de saison décevant, remportant un seul de ses six premiers matchs toutes compétitions confondues.