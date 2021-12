Actualités du FC Barcelone : 26 décembre 2021 ; Dernière prolongation de Dembélé, le Barça veut Mazraoui

Barcelone donnera la priorité à un défenseur sur Cavani en janvier – Football Espana

On dit que Barcelone est passé de la cible de transfert supposée Edinson Cavani. Le vétéran de Manchester United, Cavani, est apparu comme une option pour le Barça avant la fenêtre de transfert de janvier, probablement disponible à bas prix, son contrat n’ayant plus que six mois. Le Barça a actuellement une courte liste d’attaquants disponibles, mais la situation a changé ces derniers jours.

Xavi pourrait jouer la nouvelle recrue attendue Torres au centre – Football Espana

Xavi Hernandez semble avoir un plan inattendu pour la nouvelle recrue attendue Ferran Torres. Torres devrait achever son déménagement à Barcelone dans les prochains jours, le patron de Manchester City, Pep Guardiola, confirmant déjà que l’accord est « fermé ». Barcelone devra faire du travail avant de pouvoir enregistrer Torres en raison de ses problèmes de plafond salarial en Liga.

Accord avec Ousmane Dembele : la semaine prochaine il renouvelle – SPORT

Ousmane Dembele renouvellera son contrat à Barcelone la semaine prochaine, a appris SPORT. L’ailier français prolongera son séjour de cinq saisons et baissera son salaire actuel. Cela aide Barcelone non seulement à le garder, mais aussi à réduire sa masse salariale pour aider d’autres joueurs à arriver.

Sortie de l’opération en cours à Barcelone alors qu’ils cherchent à réduire la masse salariale – SPORT

Mains à la pompe à Barcelone pour la sortie de l’opération. Le club travaille à se débarrasser des joueurs pour permettre à Xavi d’enregistrer Ferran Torres et de faire potentiellement d’autres signatures.

La date limite pour Barcelone pour inscrire Ferran Torres – SPORT

Ferran Torres sera bientôt un joueur de Barcelone. Les négociations avec Man City sont pratiquement terminées et le transfert pourra bientôt être officialisé. Cependant, Barcelone doit travailler sur ses sorties pour enregistrer l’attaquant de Valence.

García Pimienta : le Barça avait besoin d’une personne comme Xavi – Mundo Deportivo

Francisco Javier García Pimienta, ancien entraîneur du Barça B, demande de la patience cette saison mais pense qu’ils peuvent rivaliser pour tout avec de nouvelles recrues et l’évolution des jeunes.

Le Barça veut Mazraoui sur un transfert gratuit l’été prochain – Mundo Derpotivo

L’arrière latéral de l’Ajax, qui a le même agent qu’Erling Haaland, est une cible très claire pour la saison prochaine et le Barça pourrait vendre Sergiño Dest.