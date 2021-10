Actualités du FC Barcelone : 26 octobre 2021 ; La blessure de Frenkie De Jong confirmée, Ousmane Dembélé reprend l’entraînement

Le FC Barcelone et Boca Juniors se rencontreront en Coupe Maradona en l’honneur de la légende argentine – FC Barcelona

Le match à Riyad, en Arabie saoudite, le 14 décembre honore la mémoire, un an après sa mort, de l’un des plus grands footballeurs à avoir jamais honoré le match

Agüero ouvre un compte au Barça – FC Barcelone

Dimanche a été une journée douce-amère pour Sergio Agüero. L’Argentin a disputé son premier Clásico et a profité de l’occasion pour marquer son premier but sous le maillot du Barça, mais cela n’a été qu’une consolation mineure pour une équipe qui a fini par s’incliner 2-1 à domicile contre le Real Madrid.

Frenkie de Jong souffre d’une tension aux ischio-jambiers – FC Barcelona

L’international néerlandais a entamé dimanche la défaite 2-1 contre le Real Madrid avant d’être remplacé à la 77e minute par Sergi Roberto. Le numéro 21 du Barça a fait 11 apparitions cette saison pour les blaugranes, tous dans le onze de départ.

Dembélé s’entraîne avec le reste de l’équipe – FC Barcelona

Lors de la séance, les joueurs qui ont débuté contre le Real Madrid ont effectué une séance de récupération tandis que le reste de l’équipe s’est entraîné sur le terrain 3 de la Ciutat Esportiva avec Ousmane Dembélé s’entraînant avec ses coéquipiers.

Quand et où regarder Rayo Vallecano contre FC Barcelona – FC Barcelona

La Liga continue et le Barça se rend au Rayo Vallecano mercredi à 19h00, heure locale. Cette page vous aidera à déterminer à quelle heure le match commencera là où vous vous trouvez dans le monde.

Ancelotti avait un message de soutien à Koeman à temps plein – Football Espana

Carlo Ancelotti avait un message spécial pour Ronald Koeman après El Clásico. Ce sont Koeman et ses hommes qui se sont imposés lors de la dernière édition du célèbre match. Les buts de David Alaba et Lucas Vazquez ont permis au Real Madrid de reprendre les trois points dans la capitale, malgré le fait que Los Blancos ait concédé tard par Sergio Aguero.

Barcelone pourrait accueillir à nouveau Dembélé dès ce week-end – Football Espana

Barcelone sait déjà qu’ils pourraient récupérer Ousmane Dembélé le plus tôt possible après des mois sans le Français. Dembélé était l’un des joueurs annoncés pour une sortie au cours de l’été au milieu de la crise financière du Barça, mais une blessure a garanti qu’il resterait sur place.

Le milieu de terrain de Barcelone Pedri subit un revers de blessure avec des analyses dues – Football Espana

Barcelone pourrait bien avoir subi un double revers au cours du week-end au milieu d’une défaite du Clásico contre le Real Madrid. Les hommes de Ronald Koeman ont été battus 2-1 au Camp Nou grâce à des buts de David Alaba et Lucas Vazquez, tandis que Sergio Aguero a réussi une consolation sur le tard. Ce fut un nouveau coup dur pour les Blaugrana au milieu d’une saison difficile jusqu’à présent, à la fois sur et en dehors du terrain.