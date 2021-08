Actualités du FC Barcelone : 27 août 2021 ; Le groupe de la Ligue des champions dévoilé, le Barça Women remporte les prix de l’UEFA

Le FC Barcelone affrontera le Bayern Munich, le Benfica et le Dynamo Kyiv en phase de groupes de la Ligue des champions 2021/22 – FC Barcelona

Après le tirage au sort de jeudi à Istanbul, le FC Barcelone a appris qu’il partagerait le groupe E de la Ligue des champions 2021/22 avec le Bayern Munich, Benfica et le Dynamo Kiev.

Le Barça remporte les trophées féminins de l’UEFA – FC Barcelona

Les cinq prix sont collectés par des joueurs blaugranas : Paños (gardien de but), Paredes (défenseur), Alexia (milieu de terrain et joueur au classement général) et Hermoso (attaquant), et Lluis Cortés remporte le prix du meilleur entraîneur

Alexia Putellas nommée Joueuse UEFA de l’année – FC Barcelona

L’équipe féminine du FC Barcelone est toujours aux yeux de l’Europe. Après leur impressionnant triplé de Liga. La Copa de la Reina et la Ligue des champions, à Alexia Putellas, l’équipe a désormais le joueur de l’année de l’UEFA.

Sergiño Dest convoqué par l’USMNT pour les éliminatoires de la Coupe du monde – FC Barcelona

Sergiño Dest a été appelé par l’entraîneur américain Gregg Berhalter pour le premier tour des matchs de qualification pour la Coupe du monde. L’arrière latéral partira pour Nashville, Tennessee dès que le match avec Getafe sera terminé.

Quand et où regarder FC Barcelona v Getafe – FC Barcelona

Le Barça est prêt pour le deuxième match à domicile de la saison de championnat. Getafe sont les invités cette fois pour un coup d’envoi à 17h00 heure locale et cette page vous aidera à déterminer à quelle heure ce sera l’endroit où vous vous trouvez dans le monde.

Eric Garcia, Jordi Alba et Sergio Busquets sélectionnés pour l’Espagne – FC Barcelona

Luis Enrique a annoncé son équipe pour les trois prochains internationaux espagnols, et Eric García, Jordi Alba et Sergio Busquets du Barça sont tous inclus.

Gerard Pique fixe la date du retour de Barcelone après une blessure – Football Espana

Gerard Pique a déjà fixé une date pour son retour après s’être blessé à nouveau lors de la dernière sortie de Barcelone. L’arrière central expérimenté a fait un cauchemar avec des blessures la saison dernière, et c’était donc une réelle préoccupation de le voir tomber lors du match nul 1-1 de Barcelone contre l’Athletic Club le week-end dernier.

Coutinho prend un nouveau départ à Barcelone grâce à Koeman – Football Espana

Philippe Coutinho aura enfin la chance de faire ses preuves sous le maillot de Barcelone cette saison. Le Brésilien a connu une période torride depuis son arrivée de plus de 130 millions d’euros de Liverpool en 2018. Coutinho a connu son sort le plus réussi depuis son arrivée au Camp Nou en prêt avec le Bayern Munich, remportant la Ligue des champions.