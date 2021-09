Actualités du FC Barcelone : 27 septembre 2021 ; Le Barça bat Levante, Ansu Fati fait un retour triomphal

Barça 3-0 Levante : la fête au Camp Nou ! – FC Barcelona

Des questions ont peut-être été posées sur le football du FC Barcelone ces dernières semaines, mais personne ne posera de questions sur les performances d’aujourd’hui. Les Catalans ont été tout simplement exceptionnels du début à la fin alors qu’ils se sont imposés 3-0 contre Levante.

Retour triomphal pour Ansu Fati – FC Barcelona

Dimanche était une journée très spéciale au Camp Nou. Pas seulement à cause de la victoire mais aussi à cause du retour triomphal d’Ansu Fati. Ce n’est qu’à partir de la 79e minute que le joueur de 18 ans a ébloui à chaque fois qu’il a touché le ballon et a tout couronné avec un but remarquable juste au moment où le match s’approchait du temps additionnel.

Luuk de Jong ouvre son compte au FC Barcelone – FC Barcelona

C’est un nouveau nom sur la liste des joueurs ayant marqué sous le maillot du FC Barcelone : l’attaquant néerlandais Luuk de Jong a ouvert son compte au Barça avec un but dimanche contre Levante au Camp Nou.

La semaine à venir pour le FC Barcelone avec la Liga et la Ligue des Champions – FC Barcelona

Après une semaine avec pas moins de trois matchs, il n’y a pas de répit pour le FC Barcelone alors qu’il affronte une semaine avec deux matchs à l’extérieur essentiels. L’équipe de Ronald Koeman se rendra à Benfica pour la deuxième journée de la Ligue des champions avant le déplacement de samedi à Madrid pour affronter l’actuel champion de la Liga, l’Atlético Madrid.

Barcelone cible le “nouveau” Pedri à Las Palmas – Football Espana

Selon les rumeurs, Barcelone organiserait un autre raid de l’académie de Las Palmas après l’incroyable ascension de Pedri au Camp Nou. La Blaugrana a conclu un accord de 5 millions d’euros pour Pedri en 2019 avant de lui permettre de retourner à Gran Canaria pour un prêt d’une saison en 2019/20.

Ansu Fati : “Nous sommes Barcelone et nous devons viser à tout gagner” – Football Espana

“Merci aux médecins et à tous ceux qui ont vécu cela avec moi”, a déclaré Fati après le match dans des commentaires portés par Dermot Corrigan. «Et les fans, qui ont été incroyables. Nous sommes Barcelone et nous devons viser à tout gagner ; La Liga, la Ligue des Champions, toutes les compétitions. Nous devons nous battre et travailler pour cela. Je suis fier de porter le numéro dix après Leo. Merci au club et aux capitaines pour cette opportunité.