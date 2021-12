Actualités du FC Barcelone : 28 décembre 2021 ; Le déménagement de Ferran Torres retardé

Revues de documentation retardant la signature de Ferran Torres à Barcelone | Marca

Le déménagement de Ferran Torres à Barcelone a été retardé car la documentation n’est pas tout à fait terminée. L’attaquant a passé un examen médical avec les géants catalans lundi.

Alexia remporte le Globe Soccer 2021 | FC Barcelona

Alexia Putellas a remporté le ⁣Globe Soccer Award 2021 de la ⁣Meilleure joueuse féminine de l’année, tandis que Barca Femeni a remporté le trophée du Meilleur club féminin de l’année.

Barcelone a donné un coup de pouce à la poursuite de Haaland alors que l’attaquant veut changer de Liga | Marca

Barcelone a reçu un coup de pouce dans sa chasse à Erling Haaland. L’attaquant préférerait de loin jouer en Liga qu’en Premier League, selon Gianluca Di Marzio.

Lenglet et Dani Alves positifs au Covid-19 | FC Barcelona

Clément Lenglet et Dani Alves ont tous deux été testés positifs pour Covid-19 et manqueront l’entraînement mardi. Le duo est en bonne santé et isolé à la maison.

La grande décision de Barcelone sur le marché des transferts | sport

Barcelone a une grande décision dans le marqueur de transfert – s’il faut signer un attaquant en janvier ou essayer de faire venir un autre défenseur central pour renforcer la ligne de fond pour la seconde moitié de 2021-2022.

Arteta « donne un oui catégorique » à la signature de Coutinho dans la fenêtre de transfert de janvier | Miroir

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, aurait donné son feu vert pour signer Philippe Coutinho de Barcelone dans la fenêtre de transfert de janvier.