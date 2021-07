Actualités du FC Barcelone : 28 juillet 2021 ; Busquets et Alba reprennent l’entraînement, la Juventus proche de Pjanic

Deux entraînements du mardi – FC Barcelone

Le travail se poursuit pour le FC Barcelone à la Ciutat Esportiva Joan Gamper, Ronald Koeman organisant non pas une mais deux séances ce mardi.

Memphis et De Jong : la connexion néerlandaise se poursuit – FC Barcelone

Memphis Depay et Frenkie de Jong ont joué 30 minutes côte à côte sous les maillots du Barça pour la première fois samedi contre Gérone, mais ils se connaissent déjà parfaitement depuis qu’ils ont défendu les couleurs nationales néerlandaises.

Memphis Depay : “Tout le monde a été très gentil avec moi, je me sens vraiment bienvenu dans le vestiaire” – Football Espana

Memphis Depay est l’une des signatures les plus intéressantes que Barcelone ait faites cet été. Le Néerlandais a fait ses débuts pour le club samedi soir dernier, marquant un but lors de la défaite 3-1 contre Gérone, et se sent comme chez lui en Catalogne selon une interview qu’il a accordée à Mundo Deportivo.

Barcelone a du mal à se débarrasser du gardien en fuite Neto – Football Espana

Barcelone a du mal à faciliter le transfert du gardien de but Neto cet été. Le bouchon brésilien a été désigné comme l’un des joueurs qui se verront montrer la porte cet été alors que Barcelone cherche à réduire son salaire.

Barcelone a donné un coup de pouce à la forme physique d’Umtiti au milieu de la décision de sortie – Football Espana

Samuel Umtiti est de retour et impatient d’agir alors que Barcelone se prépare à chercher une sortie pour le défenseur. Umtiti a souffert de problèmes de blessures au cours des dernières années, manquant 25 matchs au cours de la seule saison dernière.

Ilaix reçoit des abus racistes sur les réseaux sociaux au milieu de l’impasse du contrat avec le Barça – Football Espana

Le jeune barcelonais Ilaix Moriba a été victime de nombreux abus racistes en ligne au milieu de son impasse contractuelle au Camp Nou. Le jeune milieu de terrain n’a pas encore conclu un nouvel accord avec le Barça, désireux de gagner ce que son talent mérite, tandis que le Barça serait désireux d’économiser de l’argent au milieu de ses problèmes financiers.

Memphis : “Je m’en fiche s’ils disent que je suis un rebelle” – SPORT

Memphis Depay n’est à Barcelone que depuis cinq jours, mais cela lui a suffi pour attirer l’attention de nombreux fans du Barça, connus pour aimer les joueurs qui apportent quelque chose de différent. Des joueurs qui défient les conventions populaires.

Messi pourrait s’entraîner avec le Barça avant de signer un nouveau contrat – SPORT

Il est entendu que Leo Messi pourrait commencer à s’entraîner avec l’équipe première du Barça avant de signer un nouvel accord avec le club. En d’autres termes, il serait autorisé à s’entraîner sans être officiellement un joueur de Barcelone.

Allegri laisse entendre que la signature de Pjanic est presque terminée – SPORT

Il y avait beaucoup d’attentes autour de la présentation officielle de Maximiliano Allegri en tant que nouveau manager de la Juventus. Lorsqu’il parlait de la composition de l’équipe première, il hésitait à confirmer divers points. Cependant, il a plaisanté sur la possible signature du milieu de terrain du Barça Miralem Pjanic, sans le nommer directement.

Busquets et Alba rejoindront l’équipe pour le camp d’entraînement en Allemagne – SPORT

Mercredi marquera 21 jours depuis que Sergio Busquets et Jordi Alba ont été éliminés de l’Euro 2020 par les futurs vainqueurs italiens. Les deux joueurs doivent reprendre l’entraînement demain et devraient voyager avec la première équipe pour le camp d’entraînement de pré-saison en Allemagne.