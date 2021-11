Actualités du FC Barcelone : 28 novembre 2021 ; Victoire du Barça à Villarreal, Marc Cucurella parle du retour au Camp Nou

Villarreal 1-3 FC Barcelona : Victoire à l’extérieur avec caractère – FC Barcelona

Le FC Barcelone a finalement remporté sa première victoire à l’extérieur de la saison 2021/22 et, ce faisant, a prolongé son invincibilité contre le sous-marin jaune à 28 matchs incroyables.

Memphis recommence ! – FC Barcelona

Contre Villarreal, Memphis a marqué lors de son quatrième match de championnat consécutif. Il en compte désormais huit au total, ce qui en fait le deuxième meilleur buteur du championnat, dominé uniquement par Karim Benzema.

Ez Abde brille dans la première titularisation du FC Barcelona – FC Barcelona

Virer des bords, engager les hommes, traverser et même se diriger vers la barre transversale… On a eu un peu de tout d’Ez Abde lors de son tout premier départ senior sous un maillot blaugrana. Et il a même joué un rôle dans le premier but de la soirée contre Villarreal.

Xavi salue la « victoire en or de Barcelone » à Villarreal – Football Espana

Le patron de Barcelone, Xavi, pense que son équipe a eu la chance de remporter une victoire 3-1 en Liga à Villarreal lors de l’action de samedi soir. Trois points à El Madrigal signifient que les géants catalans ont désormais obtenu six points en deux matches de championnat sous l’ancien international espagnol. Cependant, ils ont été contraints de survivre à une frayeur tardive alors que le niveleur de Samuel Chukwueze a annulé le premier but controversé de Frenkie de Jong.

Marc Cucurella admet qu’il aimerait revenir à Barcelone un jour – Football Espana

Marc Cucurella a révélé qu’il aimerait revenir à Barcelone à un moment donné de sa carrière. Cucurella a rejoint Brighton pour 18 millions d’euros en provenance de Getafe l’été dernier, mais s’adressant à DAZN dans des commentaires transmis par Diario Sport, il a admis qu’il était peiné de n’avoir jamais joué au Camp Nou en tant que joueur de Barcelone.

Barcelone suit l’attaquant de River Plate Julian Alvarez – SPORT

Alors que Barcelone tente de recruter Ferran Torres de Manchester City, sa principale cible pour renforcer son attaque, d’autres noms continuent d’être liés au club catalan. L’un de ces joueurs est l’attaquant de River Plate Julian Alvarez, Oriol Domenech d’Esport3 signalant l’intérêt du Barça pour le jeune.