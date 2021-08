Actualités du FC Barcelone : 29 août 2021 ; Tout est prêt pour le choc de Getafe, Ilaix Moriba se rapproche du déménagement des Spurs

APERÇU : Barça v Getafe – FC Barcelone

Après une victoire 4-2 contre la Real Sociedad lors de la première journée de la Liga 2021/22 puis un nul 1-1 à l’Athletic Club, le Barça est de retour au Camp Nou pour le troisième match. Getafe est l’opposition, après quoi la Liga fait une pause pour la première série de matches internationaux de cette saison.

Ter Stegen et Mingueza de retour contre Getafe – FC Barcelona

La grande nouvelle est le retour de Marc-André Ter Stegen et d’Òscar Mingueza, qui ont tous deux été déclarés en pleine forme samedi matin. Gerard Piqué, Ousmane Dembélé, Ansu Fati et Sergio Agüero sont tous absents pour cause de blessure, tandis qu’Eric Garcia est suspendu après avoir reçu un brevet à Bilbao la semaine dernière.

Rosenborg 0-3 Barça : Grosse victoire lors des derniers tests de pré-saison – FC Barcelona

Le FC Barcelone s’est imposé 3-0 à Trondheim, en Norvège, alors que les buts d’Aitana, Graham Hansen et Claudia Pina ont scellé la victoire lors d’un match dominant contre Rosenborg BK Kvinner.

Ilaix Moriba se rapproche de Tottenham Hotspur alors que Moussa Sissoko a vendu pour faire de la place – Football Espana

Ilaix Moriba se rapproche d’un transfert à Tottenham Hotspur selon Mundo Deportivo. Le club londonien est en train de négocier avec Barcelone pour signer l’adolescent guinéen et a vendu Moussa Sissoko à Watford pour lui faire de la place.

Ronald Koeman fait le point sur le retour d’Ansu Fati dans la première équipe de Barcelone – Football Espana

Koeman, s’exprimant avant le match dans les commentaires portés par Marca, a évoqué à quel point Ansu Fati est proche du retour, l’état du projet de Barcelone et comment il considère Getafe comme un rival. “Il y a encore un long chemin à parcourir avant que Fati puisse concourir au plus haut niveau”, a-t-il déclaré.