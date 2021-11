Actualités du FC Barcelone : 29 novembre 2021 ; Man City nomme le prix Ferran Torres, Anthony Martial également lié au barça

Séance de récupération après la victoire de Villarreal – FC Barcelona

L’équipe du FC Barcelona était de retour à la Ciutat Esportiva Joan Gamper dimanche pour un entraînement de récupération après la victoire 3-1 de samedi à Villarreal. La séance a été utilisée pour remettre leur corps en forme après les efforts de jeu et le long voyage en autocar qui a suivi.

La semaine à venir au FC Barcelona – FC Barcelona

Après la victoire 3-1 à Villarreal, le FC Barcelone dispose désormais d’un luxe rare avant une semaine sans matchs en milieu de semaine dans la préparation du match de samedi à domicile contre le Betis.

Frenkie de Jong de retour sur la cible – FC Barcelone

Frenkie de Jong n’avait plus marqué pour le Barça depuis la finale de la Copa del Rey contre l’Athletic Club le 17 avril, qui a clôturé sa saison la plus prolifique à ce jour, avec sept buts toutes compétitions confondues.

Le Barça célèbre une première historique avec cinq joueuses nominées pour le Ballon d’Or féminin – FC Barcelona

Les blaugranas ont établi un nouveau record en tant que première équipe féminine avec cinq nominés – Alexia Putellas, Lieke Martens, Jennifer Hermoso, Sandra Paños et Irene Paredes

Barcelone sait maintenant combien Manchester City veut pour Ferran Torres – SPORT

Barcelone a travaillé tranquillement sur la signature de Ferran Torres ces derniers mois, mais il n’y a plus besoin de discrétion. Toutes les cartes sont désormais sur la table et le Barça et Manchester City tenteront de trouver un accord satisfaisant toutes les parties.

Le Barça a également posé des questions sur l’attaquant de Manchester United Anthony Martial – SPORT

Alors que les négociations avec Manchester City sur Ferran ne font que commencer, le Barça a profité de son récent voyage à Manchester pour s’enquérir également d’Anthony Martial, qui joue de l’autre côté de la ville pour United.