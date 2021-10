Actualités du FC Barcelone : 29 octobre 2021 ; Sergi Barjuan nommé entraîneur par intérim, Xavi conclut un accord avec le Barça

Sergi Barjuan, entraîneur par intérim du FC Barcelone – FC Barcelone

Le FC Barcelone annonce par la présente que Sergi Barjuan, l’actuel entraîneur du Barça B, prendra provisoirement en charge la gestion technique de l’équipe senior. Son poste intérimaire d’entraîneur-chef de la première équipe prendra fin dès que le club aura embauché un entraîneur-chef à temps plein pour remplacer Ronald Koeman, congédié.

Sergi Barjuan organise sa première séance d’entraînement – FC Barcelone

L’équipe première masculine s’est entraînée sous les ordres de Sergi Barjuan sur le terrain 3 de la Ciutat Esportiva ce jeudi. Tous les joueurs de l’équipe première disponibles étaient là et il a été rejoint par l’entraîneur adjoint, Felip Ortiz.

Les défis à venir – FC Barcelone

Alors que nous nous dirigeons vers novembre, le FC Barcelone a déjà son calendrier complet de Liga et de Ligue des champions, le seul problème en suspens étant l’heure exacte du dernier match du mois contre Villarreal.

Xavi Hernandez conclut un accord avec Barcelone – SPORT

SPORT a appris de sources proches de l’accord que Xavi Hernandez et le FC Barcelone ont conclu un accord pour qu’il entraîne l’équipe. Après le limogeage de Ronald Koeman, le club s’est tourné vers son ancien milieu de terrain, entraîneur d’Al Sadd au Qatar. Il était leur première option cette fois-ci.

Le conseil d’administration de Barcelone examine également les « vaches sacrées » du vestiaire en pleine crise – SPORT

La crise de Barcelone pourrait faire plus de victimes que Ronald Koeman. Le club s’intéresse également à certains des joueurs seniors. On s’inquiète des performances de Busquets, Pique et Jordi Alba, des joueurs qui ont été presque essentiels dans les plans de Koeman.

Barcelone va essayer de se débarrasser de Luuk de Jong dans la fenêtre de janvier – SPORT

Il s’agissait d’une signature de dernière minute que personne n’a comprise, mais Ronald Koeman l’a soutenu. Luuk de Jong est arrivé de Séville mais ses performances laissent beaucoup à désirer et maintenant il doit y aller.