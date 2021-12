Actualités du FC Barcelone : 3 décembre 2021 ; Le Real Betis en tête, Ousmane Dembélé en dernière position

Alexia et Pedri présenteront le Ballon D’Or et le Trophée Kopa au Camp Nou avant le Barça v Betis – FC Barcelona

Le C Barcelone a été l’interprète vedette de la cérémonie de remise des prix à Paris des meilleurs joueurs de la saison dernière au Teatre Châtelet lundi. Parmi les trophées décernés par France Football, Alexia Putellas a remporté le Ballon d’Or féminin du meilleur joueur en 2021, Leo Messi a remporté son septième Ballon d’Or masculin, tandis que Pedri a remporté le Trophée Kopa du meilleur joueur de moins de 21 ans.

Tous les regards se tournent vers le Betis – FC Barcelone

L’équipe de football senior était de retour au travail vendredi pour une séance du soir sous la direction de Xavi Hernández sur le Tito Vilanova à la Ciutat Esportiva, où elle a été rejointe par les mêmes joueurs du Barça B que d’habitude pour les préparatifs du coup d’envoi de samedi 16h15 CET contre Le Betis en Liga au Camp Nou.

La vérité sur le Real Betis – FC Barcelone

Ce samedi à 16h15 CET, le Barça cherchera à poursuivre son invincibilité sous la direction du nouveau manager Xavi Hernández avec la visite du Real Betis au Camp Nou. Nous examinons de plus près la moitié verte et blanche de Séville.

Quand et où regarder le FC Barcelone contre le Betis – FC Barcelona

Le Barça de Xavi est de retour au Camp Nou. Après la superbe victoire contre Villarreal, l’entraîneur et l’équipe chercheront à décrocher leur troisième victoire consécutive en Liga. Ce samedi voit le Betis – avec un œil de qualification pour la Ligue des champions – se rendre pour le match qui débutera à 16h15 CET.

Barcelone est sur le point de confirmer le retour mandaté par Xavi de l’ancien médecin du club Ricard Pruna – Football Espana

Barcelone a conclu un accord avec Ricard Pruna pour ramener le médecin au Camp Nou à la demande de Xavi, selon Diario Sport. Xavi a clairement indiqué depuis son retour à Barcelone le mois dernier qu’il avait l’intention de remodeler le club à son image, et l’équipe médicale du club est un domaine important pour lui. Il n’a pas été impressionné par le volume des problèmes de blessures de Barcelone.

Le directeur sportif de Barcelone Mateu Alemany rencontre l’agent d’Ousmane Dembele pendant trois heures – Football Espana

Le représentant d’Ousmane Dembele, Moussa Sissoko, a rencontré aujourd’hui le directeur sportif de Barcelone Mateu Alemany pour discuter du renouvellement du contrat de l’attaquant français selon Cadena SER et Mundo Deportivo. La réunion a duré trois heures et Sissoko a fait savoir à Alemany que bien que la priorité de Dembele soit de continuer au Camp Nou, il y avait des offres intéressantes sur la table.

Barcelone veut signer Ferran Torres et un autre attaquant cette fenêtre de transfert de janvier – Football Espana

Barcelone souhaite renforcer son équipe en janvier, même s’il se rend compte que ce sera difficile compte tenu de sa situation financière. Selon un article de Diario Sport, leur ambition est de recruter deux autres recrues en plus de Dani Alves.