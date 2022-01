Actualités du FC Barcelone : 3 janvier 2022 ; Le Barça bat Majorque, Jordi Alba, Dani Alves reprend l’entraînement

Majorque 0-1 FC Barcelone : Bonne année ! – FC Barcelona

Le FC Barcelone a pris un départ parfait en 2022 avec une victoire 1-0 aux Baléares, Luuk de Jong marquant le seul but du match quelques instants avant la mi-temps.

Débuts officiels pour Álvaro Sanz et Estanis – FC Barcelona

La brillante victoire 1-0 du Barça à Majorque signifie non seulement un énorme coup de pouce à la position de l’équipe en championnat, mais a également apporté les premières apparitions d’Álvaro Sanz et d’Estanis Pedrola.

Annonces médicales d’Alves et Jordi Alba – FC Barcelona

Dani Alves et Jordi Alba du FC Barcelone se sont tous deux révélés négatifs pour Covid-19 lors des tests PCR et sont en mesure de rejoindre l’équipe pour s’entraîner. Les autorités correspondantes ont été informées.

Le patron de Barcelone Xavi: Luuk de Jong est un professionnel exemplaire – SPORT

Xavi Hernandez était ravi de Luuk de Jong après que le but du Néerlandais ait valu à Barcelone épuisé une victoire 1-0 à Majorque dimanche. De Jong a augmenté avec plus de 15 joueurs de l’équipe première manquants pour la tête dans le seul but du match alors que le Barça s’est hissé à la cinquième place du classement.

Eric Garcia: Barcelone doit 70% de la victoire à Ter Stegen – SPORT

Le défenseur de Barcelone Eric Garcia a crédité Marc-André ter Stegen pour la victoire 1-0 de dimanche sur Majorque en Liga. Ter Stegen a réalisé un superbe arrêt tardif de Jaume Costa après que Luuk de Jong ait ouvert le score en première mi-temps.

Une grande équipe brésilienne se retire de la « course » de Coutinho – SPORT

Palmeiras a parlé aux agents de Philippe Coutinho et leur a dit qu’ils n’avaient aucun intérêt à faire prêter le milieu de terrain de Barcelone. Les vainqueurs des deux dernières éditions de la Copa Libertadores sont l’un des trois clubs brésiliens qui ont les moyens financiers de payer une grande partie de son salaire.

Barcelone envisage un accord d’échange avec Martial au milieu des difficultés contractuelles de Dembélé – Football Espana

Barcelone envisage un éventuel échange si Ousmane Dembélé décide de ne pas prolonger son contrat au Camp Nou. Les Blaugrana restent en conversation avec Dembélé alors qu’ils poursuivent leurs efforts pour renouveler le contrat du Français.