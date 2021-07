Actualités du FC Barcelone : 30 juillet 2021 ; Le lieu du Gamper Trophy a changé, Ronald Araujo parle de la nouvelle saison

Le Barça jouera le Trophée Joan Gamper à l’Estadi Johan Cruyff le 8 août – FC Barcelona

Le FC Barcelone devra changer le lieu du Trophée Joan Gamper en raison des restrictions Covid-19 imposées par le gouvernement de Catalogne. Les matchs qui seront disputés par l’équipe masculine et, pour la première fois, l’équipe féminine également, tous deux contre la Juventus, se joueront désormais le 8 août à la Ciutat Esportiva plutôt qu’au Camp Nou.

Premiers entraînements en Allemagne – FC Barcelona

L’équipe s’est entraînée pour la première fois sur le sol allemand. Les joueurs qui se sont rendus dans le Bade-Wurtemberg mercredi étaient absents pour la première des deux séances de jeudi sous le soleil local au centre d’entraînement du SV Aasen.

Lionel Messi s’envole pour Ibiza avec Luis Suarez et leurs familles – Football Espana

Lionel Messi a atterri hier à Barcelone avant de repartir aujourd’hui. Il est arrivé de Miami, où il était en vacances en famille avec sa femme et ses enfants, et est reparti pour Ibiza avec sa famille et celle de Luis Suarez. La bromance de leurs jours à Barcelone ne s’est pas dissipée.

Les négociations de Barcelone avec Ilaix Moriba entrent dans des eaux dangereuses – Football Espana

L’offre de Barcelone de renouveler le contrat d’Ilaix Moriba est compliquée selon Diario Sport. Les deux parties se sont rencontrées mercredi sans qu’aucune résolution positive n’émerge, même si le club resterait optimiste quant à la situation. Au cours des dernières heures, cependant, les choses ont mal tourné.

Ronald Araujo : “Je me sens plus expérimenté et plus mature que l’année dernière” – Football Espana

L’arrière central de Barcelone Ronald Araujo espère une grosse saison. Il a fait irruption sur la scène la saison dernière en partie à cause d’une crise de blessures, passant de Barcelone B et se méritant un rôle important dans la défense de Ronald Koeman. Maintenant, avec Eric Garcia recruté et Gerard Pique en pleine forme, les choses pourraient être plus difficiles.

Le président de Getafe, Angel Torres : « La Liga ne peut pas permettre [Lionel] Messi va partir” – Football Espana

« J’en ai discuté avec [Joan] Laporta et Javier Tebas », a déclaré Angel Torres, président de Getafe, porté par Marca. « La Liga ne peut pas permettre [Lionel] Messi à partir. Ce serait une erreur et nous le regretterions tous. Le meilleur footballeur du monde doit prendre sa retraite en Espagne, en respectant évidemment les règles du contrôle économique.”