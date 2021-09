Actualités du FC Barcelone : 30 septembre 2021 ; Le Barça perd face à Benfica, l’avenir de Ronald Koeman est incertain

Benfica 3-0 FC Barcelona : Défaite douloureuse à Lisbonne – FC Barcelona

Le Barça a subi une deuxième défaite en deux matches et ne peut désormais plus se permettre de dérapages s’il veut progresser dans le groupe E de la Ligue des champions. abondance d’occasions de revenir dans le match, les Portugais ont finalement pu s’appuyer sur cette avance en seconde période.

Premier siècle d’apparitions pour De Jong – FC Barcelona

Contre Benfica en Ligue des champions mercredi, Frenkie de Jong a disputé sa 100e apparition pour le FC Barcelone, ce qui n’est pas une mince affaire étant donné que cela fait à peine plus de deux ans qu’il a rejoint le club.

Memphis nominé pour le joueur du mois de septembre de la Liga – FC Barcelona

LaLiga a annoncé les noms des sept candidats pour le prix du joueur du mois de septembre. Après de formidables performances sous son nouveau maillot du FC Barcelone contre Grenade, Cadix et Levante, Memphis Depay est l’un des sept.

Ronald Koeman sur son avenir après la défaite 3-0 de Barcelone contre Benfica : “Ce n’est pas entre mes mains” – Football Espana

Il hésitait à discuter de son avenir. “Je ne peux que commenter mon travail avec l’équipe”, a-t-il déclaré. « Je me sens soutenu par mes joueurs et l’attitude [they’ve shown me]. Je ne sais pas pour le reste. Je ne sais pas pour le club. Je ne peux rien dire sur mon avenir car je ne sais pas comment le club pense en ce sens. Je ne veux plus répondre à aucune question à ce sujet parce que ce n’est pas entre mes mains. On verra.”

Barcelone ne précipitera pas la décision sur l’avenir de Koeman après l’écrasement de Benfica – SPORT

Le conseil d’administration de Barcelone ne prendra pas de décision sur l’avenir de Ronald Koeman tant que l’équipe est toujours à Lisbonne, malgré le martèlement que Benfica leur a remis au Stadium of Light. Tout appel à savoir si Koeman reste ou part avant le match de LaLiga de samedi contre l’Atletico Madrid sera effectué jeudi à la place.

Busquets dit que Barcelone est dans une “situation critique” après avoir perdu contre Benfica – SPORT

Sergio Busquets a déclaré que Barcelone était dans une situation critique et a assumé sa part de responsabilité après la défaite 3-0 de mercredi contre Benfica. “La chose facile est de regarder l’entraîneur mais nous sommes tous responsables”, a déclaré le milieu de terrain lorsqu’on lui a demandé si la position de Ronald Koeman était désormais menacée.