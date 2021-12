Actualités du FC Barcelone : 31 décembre 2021 ; Plus de rumeurs sur Dembele, Morata et De Ligt

L’attaquant du Barça Dembele a un accord de principe avec la Juventus | sport

Ousmane Dembele aurait un accord de principe avec les géants de la Serie A, la Juventus. Cependant, le Français attendrait une offre du Paris Saint-Germain.

Dembélé réclame 45 millions d’euros de frais de signature à Barcelone | COMME

Ousmane Dembele a exigé des frais de signature de 45 millions d’euros lors des récentes négociations de contrat avec Barcelone. L’attaquant aurait pris 30 millions d’euros dont 15 millions d’euros pour son agent.

L’objectif de Barcelone, Cesar Azpilicueta, décidera de son avenir en janvier – Football Espana

Cesar Azpilicueta a été lié à un transfert à Barcelone avec un transfert gratuit à la fin de la saison. Le défenseur prendra une décision finale sur son avenir d’ici la fin janvier.

Barcelone se prépare à échanger Memphis contre l’attaquant de la Juve Morata | sport

Barcelone serait disposé à utiliser Memphis Depay dans un accord pour amener Alvaro Morata au Camp Nou dans la fenêtre de transfert de janvier.

Pourquoi Allegri a rejeté l’échange Depay-Morata avec Barcelone | Football Italie

La Juventus ne serait pas intéressée par Memphis Depay. L’entraîneur Max Allegri veut un avant-centre de classe et n’est pas non plus convaincu par la forme du Néerlandais au Barca.

Flamengo veut ramener Philippe Coutinho à Rio depuis Barcelone | Football Espagne

L’équipe brésilienne Flamengo voudrait recruter Philippe Coutinho de Barcelone. Coutinho devrait probablement subir une baisse de salaire pour que le déménagement fonctionne.

Barcelone prévoit le déménagement de De Ligt cet été | Football Espagne

Barcelone prévoit de renforcer sa défense en signant Matthijs de Ligt de la Juventus dans la fenêtre de transfert d’été. La clause libératoire de De Ligt est fixée à 125 millions d’euros.