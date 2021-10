Actualités du FC Barcelone : 31 octobre 2021 ; Le Barça fait match nul avec Alavés, Sergio Agüero, Gerard Piqué blessé

Barça 1-1 Alavés : Tenu à nul – FC Barcelone

Le premier match de Sergi Barjuan en tant que manager par intérim du FC Barcelone s’est soldé par un match nul 1-1 au Camp Nou. Un ravissant but de Memphis juste après la pause semblait avoir enfin mis l’équipe sur la bonne voie pour les trois points, mais Alavés a rapidement riposté avec l’une de leurs rares vraies attaques… Et essayer comme le Barça d’y arriver, le deuxième but ne voulait tout simplement pas venir.

Agüero avec douleur thoracique; Piqué avec élongation du muscle soléaire – FC Barcelona

Non seulement le FC Barcelone n’a pas pu vaincre Alavés samedi, mais il a également subi deux revers majeurs et deux joueurs ont été contraints d’abandonner prématurément le match.

Ez Abde fait ses débuts seniors – FC Barcelone

Ce n’était pas une nuit de bonnes nouvelles au Camp Nou. Non seulement Sergi Barjuan n’a pas réussi à prendre un départ victorieux en tant qu’entraîneur par intérim, mais Sergio Agüero et Gerard Piqué ont tous deux dû quitter le terrain blessés. Mais au moins une personne avait des raisons de sourire : Abdessamad Ezzalzouli.

Sergi Roberto souffre d’une élongation du quadriceps droit – FC Barcelone

Le joueur de l’équipe première Sergi Roberto a une tension au quadriceps droit. Aucune date n’est encore prévue pour un retour. Sergi Roberto a joué 12 fois cette saison, avec deux buts et une passe décisive.

Jordi Alba sur le «mauvais» tirage d’Alaves et l’abandon de buts trop facilement – SPORT

Jordi Alba a déploré la facilité avec laquelle Barcelone a accordé des buts alors qu’ils étaient tenus à un « mauvais point » par Alaves au Camp Nou samedi. L’ère post-Ronald Koeman a commencé par un match nul 1-1 contre l’équipe basque, le premier match de Memphis Depay étant annulé par Luis Rioja.

Sergi Barjuan déplore les occasions manquées alors que Barcelone fait match nul avec Alaves – Football Espana

Le patron par intérim de Barcelone, Sergi Barjuan, a été frustré lorsque son mandat a débuté avec un match nul 1-1 décevant à domicile contre Alaves. Barjuan a été placé en charge temporaire suite au limogeage de l’ancien entraîneur-chef Ronald Koeman.