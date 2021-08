Actualités du FC Barcelone : 4 août 2021 ; Tout est prêt pour un match amical à Salzbourg, le drame d’Ilaix Moriba continue

in

Dernière séance au SV Aasen – FC Barcelona

Il est presque temps de dire au revoir à l’Allemagne. Ronald Koeman et son équipe ont effectué une dernière sortie sur le terrain du SV Aasen avant de se rendre à Salzbourg pour le quatrième match amical de pré-saison.

Quand et où regarder Red Bull Salzburg v FC Barcelona – FC Barcelona

Après le match de Stuttgart, le deuxième match de la mini-tournée du Barça en Europe centrale se déroule en Autriche au domicile du Red Bull Salzburg. Le match amical de pré-saison débutera à 19h00 CEST le mercredi 4 août.

La vérité sur le Red Bull Salzbourg – FC Barcelona

La pré-saison du Barça se poursuit mercredi à 19h00 CEST contre le Red Bull Salzburg. Regardons de plus près l’équipe qui a dominé le football autrichien ces dernières années.

Une autre séance à la Ciutat Esportiva – FC Barcelona

Le travail ne s’arrête jamais à la Ciutat Esportiva Joan Gamper puisque mardi Emerson Royal, après sa présentation lundi au Camp Nou, s’est à nouveau entraîné avec Philippe Coutinho en deuxième séance pour le nouveau latéral du Barça.

Laporta veut plus de “flexibilité” de la Liga face aux problèmes de salaire du Barça – Football Espana

Joan Laporta a de nouveau demandé plus de « flexibilité » à la Liga sur la situation actuelle du plafond salarial à Barcelone. Nettement au-dessus de leur plafond salarial, le Barça n’est pas en mesure d’enregistrer un nouveau contrat pour Lionel Messi, ni le nouveau contrat de leurs quatre nouvelles recrues Sergio Aguero, Memphis Depay, Eric Garcia et Emerson Royal.

Les trois raisons pour lesquelles la Liga ne se pliera pas pour aider Barcelone avec Lionel Messi – Football Espana

La situation financière de Barcelone a été bien documentée cet été. Il est devenu urgent de sécuriser les départs afin de réduire une masse salariale gonflée, et a rendu difficile pour le club catalan de renouveler le contrat de Lionel Messi et d’enregistrer leurs nouvelles signatures tout en respectant le plafond salarial strict mandaté par les pouvoirs en place.

Ilaix Moriba n’est pas choisi par Barcelone B alors que le drame se poursuit – Football Espana

Barcelone veut conserver ses services, mais pas en lui versant le salaire qu’il réclame. Abandonné de l’équipe première en guise de punition, il n’a plus été sélectionné par Barcelone B pour jouer un match amical contre l’UE Olot selon Mundo Deportivo.