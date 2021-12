Actualités du FC Barcelone : 4 décembre 2021 ; Tout est prêt pour la visite du Real Betis, Joan Laporta parle des transferts de janvier

APERÇU : FC Barcelone contre Real Betis – FC Barcelone

Après ses victoires contre l’Espanyol et Villarreal, le FC Barcelone espère maintenir sa forme victorieuse depuis que Xavi Hernández a pris ses fonctions d’entraîneur avec un match difficile au Camp Nou contre l’une des équipes les plus en forme de la compétition.

Peaufiner les détails avant le match du Betis – FC Barcelona

Vendredi, l’équipe première s’est entraînée à la Ciutat Esportiva avec tous les joueurs disponibles de l’équipe première ainsi que les membres habituels de l’équipe B. La séance était la dernière à la Ciutat Esportiva avant le choc de la Liga avec le Betis à 16h15 CET à Cmap Nou samedi.

Bayern Munich vs FC Barcelona se jouera à huis clos – FC Barcelona

L’augmentation des cas de coronavirus en Bavière signifie que les blaugranes affronteront le match décisif de la Ligue des champions sans supporters dans le stade en Allemagne

L’Athletic Club, Barcelone et le Real Madrid présentent une alternative à l’accord CVC – Football Espana

L’Athletic Club, Barcelone et le Real Madrid ont soumis leur alternative CVC à leurs homologues de la Liga. L’accord CVC de la Liga a fait la une des journaux plus tôt cette saison avec 17 des 20 clubs Primera qui ont signé l’accord. L’accord lui-même a donné à chaque club une somme d’argent considérable – dont la majorité a été dépensée pour l’infrastructure – en échange des revenus de la télévision.

Xavi soutient Roberto au milieu d’une blessure et d’un contrat expirant – Football Espana

Xavi Hernandez a discuté de la situation de Sergi Roberto avec le défenseur qui doit subir une intervention chirurgicale. Roberto a eu du mal à se remettre d’un problème de cuisse qui se reproduit depuis environ un an. Et il a été décidé cette semaine que le joueur de 29 ans subirait une opération pour corriger le problème une fois pour toutes, le réglant potentiellement pendant quatre mois.

Xavi dit que Dembélé est prêt à commencer après un récent revers de blessure – Football Espana

Xavi Hernandez a déclaré qu’Ousmane Dembélé pourrait commencer samedi après avoir retrouvé la forme physique. Dembélé a raté les quatre premiers mois de la saison après une opération au genou, et après un bref retour, il a raté encore trois semaines avec un problème musculaire. Cela a été une autre saison difficile pour le Français jusqu’à présent, en particulier compte tenu des problèmes de blessures avec lesquels il a eu du mal dans le passé.

Xavi exclut le départ de Frenkie de Jong au milieu des liens de transfert – Football Espana

Xavi Hernandez a mis fin à toute discussion sur le départ de Frenkie de Jong de Barcelone dans un proche avenir. De Jong a été lié à un éloignement du Barça ces dernières semaines, Barcelone espérant collecter des fonds pour recruter des joueurs en hiver. Dans l’état actuel des choses, les Blaugrana ne peuvent pas signer pendant la fenêtre de transfert de janvier à moins qu’ils ne vendent des joueurs.

Laporta dit que Barcelone n’est pas en mesure de recruter des joueurs actuellement – Football Espana

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a confirmé que le club ne pouvait pas signer dans l’état actuel des choses. Il y a eu de nombreuses rumeurs liant le Barça à des joueurs avant la fenêtre de transfert de janvier, notamment Ferran Torres et Dani Olmo. Mais très peu de choses ont changé en termes de situation financière du club, ce qui les a laissé très peu de signatures au cours de l’été.