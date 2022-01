Actualités du FC Barcelone : 4 janvier 2022 ; Ferran Torres présenté au Camp Nou, Joan Laporta parle de Haaland

La semaine à venir pour le Barça – FC Barcelone

2022 est là et la première semaine de l’année voit un calendrier exigeant pour le Barça. Après le match contre Majorque en Liga, Xavi et son équipe font face à deux déplacements en Andalousie lors d’une semaine de double match.

Le Camp Nou accueille Ferran Torres – FC Barcelone

Une journée très spéciale au Camp Nou. Les supporters du FC Barcelone qui se sont présentés au stade ont droit à une double facture passionnante. La nouvelle recrue des blaugranes, Ferran Torres, a été présentée à la foule avant la traditionnelle session d’entraînement des portes ouvertes du Nouvel An.

Ferran Torres : « Je relève ce défi avec ambition, humilité et beaucoup d’envie » – FC Barcelona

Ferran Torres est maintenant un culer. Le nouvel attaquant du Barça a été présenté lundi au Camp Nou avec une séance photo traditionnelle et une conférence de presse virtuelle avec le président Joan Laporta, le vice-président Rafa Yuste et le directeur du football Mateu Alemany.

Une séance très spéciale au Camp Nou – FC Barcelona

Il y avait une atmosphère fervente au Camp Nou. L’émotion et l’excitation ont rempli le stade tout au long de la présentation de Ferran Torres et de la séance d’entraînement porte ouverte. Des voix jeunes et des sourires ont réchauffé les cœurs en cette matinée ensoleillée du 3 janvier.

Pedri et Ferran Torres, positifs au Covid-19 – FC Barcelone

Les joueurs de l’équipe première Pedri et Ferran Torres ont été testés positifs au Covid-19. Les joueurs sont en bonne santé et s’auto-isolent à la maison. Le Club a signalé les cas aux autorités compétentes.

Quand et où regarder Linares contre FC Barcelona – FC Barcelona

Deuxième match de l’année pour Xavi Hernández et l’équipe, cette fois en Copa del Rey. Le Barça se rendra en Andalousie pour son tout premier match contre Linares le mercredi 5 janvier (coup d’envoi à 19h30).

Laporta refuse d’exclure un transfert estival pour Haaland – Football Espana

Le chef de Barcelone, Joan Laporta, a fait une déclaration audacieuse au milieu des liens de transfert avec Erling Haaland. Haaland devrait être en mouvement cet été après avoir impressionné pour le Borussia Dortmund depuis son arrivée en 2020.