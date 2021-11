Actualités du FC Barcelone : 4 novembre 2021 ; Les négociations avec Xavi se poursuivent, Philippe Coutinho partira en janvier

L’adolescent de rêve – FC Barcelone

Avec Gavi, Ansu Fati et Nico dans le onze de départ contre le Dynamo Kyiv, le Barça est devenu la première équipe de Liga à aligner un match de Ligue des champions avec trois adolescents

Ter Stegen décisif en Ukraine – FC Barcelone

Marc Andre Ter Stegen a réalisé une belle performance contre le Dynamo Kyiv mardi. Le buteur allemand, ainsi que les buts d’Ansu Fati et une belle performance de l’équipe ont permis de remporter la première victoire sous Sergi Barjuan.

Barcelone à Doha pour finaliser la nomination de Xavi comme nouvel entraîneur du club – SPORT

Le FC Barcelone finalisera la nomination de Xavi Hernandez mercredi ou jeudi à Doha. L’ancien milieu de terrain du Barça sera le nouvel entraîneur du club, comme SPORT l’a révélé pour la première fois jeudi dernier.

Xavi Hernandez : J’espère que l’accord sera scellé rapidement – SPORT

Xavi Hernandez a parlé de son avenir après le match nul 3-3 d’Al-Sadd contre Al-Duhail, probablement son dernier match en tant qu’entraîneur du club qatari. « Les deux clubs sont en conversation », a déclaré la légende barcelonaise à propos de son transfert au Camp Nou. « Je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais je suis une personne positive. Ils doivent être d’accord. C’est là que c’est. Les deux clubs connaissent ma position et j’espère que ce sera réglé rapidement.

Le Barça pousse le plus fort possible pour signer Ousmane Dembele – SPORT

Le Barça a suggéré un contrat jusqu’en 2024 avec un salaire fixe plus variables et espère convaincre le joueur, qui a l’intérêt de plusieurs équipes de haut niveau – il peut déménager gratuitement cet été et signer un accord en janvier. Si le joueur souhaite rester, tout pourrait être beaucoup plus facile pour le Barça. Il est à l’aise en ville.

Tanguy Ndombele une option pour Barcelone en janvier – SPORT

Barcelone envisage des milieux de terrain box to box, Xavi souhaitant que l’équipe se renforce dans ce domaine en janvier. Le club recherche des opportunités de marché et il semble que Tanguy Ndombele pourrait être une option. Tottenham, avec Antonio Conte comme nouvel entraîneur, veut Kessie de l’AC Milan. Il est similaire à Nbombele et cela signifie qu’ils laisseront le Français partir. Il n’est pas heureux à Tottenham.

Barcelone montrera à nouveau la porte de sortie à Philippe Coutinho en janvier – SPORT

Philippe Coutinho fait partie des joueurs qui souffriront de la fin de l’ère Ronald Koeman. Il est revenu sur le banc sous Sergi Barjuan et le sentiment au club est que le moment est venu de le déplacer de manière permanente car il est peu probable qu’il obtienne des minutes dans le style de jeu que Xavi Hernandez appliquera.