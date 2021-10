Actualités du FC Barcelone : 4 octobre 2021 ; Début de la trêve internationale, l’avenir de Ronald Koeman toujours incertain

Les défis qui attendent le FC Barcelone après la trêve internationale – FC Barcelona

La trêve internationale d’octobre est arrivée à un moment difficile pour le FC Barcelone. Cependant, la chance de redresser la situation est imminente. Une fois le football de club revenu, les trois prochains matches du Barça se dérouleront à domicile, contre Valence (17 octobre), le Dynamo Kiev (20 octobre) et le Real Madrid (24 octobre).

Une autre semaine internationale – FC Barcelone

Après la défaite 2-0 à l’Atlético, le football interclubs fait désormais une pause pour les internationaux. Onze habitués de l’équipe senior ont été appelés par leur pays

Sergi Roberto, Eric Garcia, Sergio Busquets et Gavi dans l’équipe d’Espagne – FC Barcelona

Quatre joueurs du FC Barcelone sont dans l’équipe espagnole pour le Final Four de l’UEFA Nations League. Luis Enrique avait déjà appelé Eric Garcia, Sergio Busquets et Gavi, le nouvel ajout notable à l’équipe, et dimanche, il a été annoncé que Brais Méndez étant blessé, Sergi Roberto sera également inclus en tant que remplaçant.

La seule bonne nouvelle pour le Barça après avoir battu l’Atletico – SPORT

Barcelone a subi le ridicule à Lisbonne puis, à Madrid, la tristesse de l’impuissance. Ils ne peuvent pas participer aux grands matchs. La pause internationale est donc la bienvenue.

La date de Sergio Aguero à Barcelone dévoilée ce mois-ci – Football Espana

Sergio Aguero devrait enfin faire ses débuts à Barcelone après la pause internationale. L’international argentin n’a pas encore joué pour l’équipe de Ronald Koeman après son transfert gratuit estival de Manchester City.

L’avenir de Koeman reste en suspens alors que Laporta lutte dans sa recherche – Football Espana

L’avenir de Ronald Koeman à Barcelone reste incertain. Le Néerlandais s’accroche pour la vie au milieu d’une forme torride qui n’a vu le Barça remporter qu’un de ses six derniers matchs, commençant sa campagne de Ligue des champions de manière historiquement mauvaise en cours de route.