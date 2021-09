Actualités du FC Barcelone : 4 septembre 2021 ; Ousmane Dembélé obtient le numéro 7, Emerson Royal parle de la sortie du Barça

Dembélé obtient son numéro 7 – FC Barcelone

Ousmane Dembélé poursuit sa convalescence à la Ciutat Esportiva, même si une grande partie de l’équipe est absente cette semaine en sélection internationale. L’attaquant français, opéré de la main experte de Lasse Lempainen, souffre d’une tendinite distale du biceps à la jambe droite depuis fin juin.

Nico et Gavi, les derniers débutants de Masía – FC Barcelona

Nico González et Pablo Páez Gaviria. Ou comme ils sont plus connus, Nico et Gavi. Deux jeunes milieux de terrain destinés à se faire de grands noms au Camp Nou sont les derniers produits de La Masía à avoir suffisamment impressionné Ronald Koeman pour jouer pour la première équipe.

Miralem Pjanic abaisse son salaire à Barcelone à 60% de ce qu’il était avant de rejoindre Besiktas – Football Espana

Miralem Pjanic a rejoint Gerard Pique, Jordi Alba et Sergio Busquets pour baisser son salaire à Barcelone selon Marca et RAC1. Le milieu de terrain bosniaque a rejoint Besiktas en prêt, mais a réduit son salaire à 60% de ce qu’il était.

Une partie du vestiaire du Barça heureux de voir Griezmann revenir à l’Atletico – SPORT

La sortie d’Antoine Griezmann a soulagé la crise financière de Barcelone. Le club économisera sur son salaire et versera également 10 millions d’euros de frais de prêt et 40 millions d’euros de frais de transfert s’il joue 50% des matchs de l’Atletico.

Emerson Royal sur le transfert de Tottenham : “La façon dont le Barça s’est comporté fait mal” – SPORT

Emerson Royal a déclaré à Marca qu’il avait été blessé par la façon dont Barcelone l’avait vendu à Tottenham Hotspur le jour de la date limite. L’arrière droit brésilien a rejoint Tottenham dans le cadre d’un accord d’une valeur de 25 millions d’euros deux mois seulement après que le Barça ait payé 9 millions d’euros pour le rappeler du Real Betis.