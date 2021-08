Actualités du FC Barcelone : 5 août 2021 ; Le Barça perd à Salzbourg, la prolongation de Lionel Messi imminente

in

Salzbourg 2-1 Barça : Défaite à la Red Bull Arena – FC Barcelona

Le Red Bull Salzbourg a fourni mercredi un test de pré-saison extrêmement compétitif au FC Barcelone et a fini par infliger la première défaite de la pré-saison aux Catalans – le vainqueur arrivant pratiquement avec le dernier coup de pied du match.

Le renouvellement de Lionel Messi avec Barcelone sera annoncé prochainement – Football Espana

Un accord de principe entre le joueur et le club a été trouvé il y a trois semaines, et sera officialisé sous peu. Messi reviendra à Barcelone cette semaine, et ceux du club respirent déjà facilement; Joan Laporta a fait ce qu’il avait promis de faire.

Lionel Messi revient à Barcelone avant l’annonce imminente du renouvellement – Football Espana

Lionel Messi est de retour à Barcelone. L’Argentin a atterri mercredi soir dans la capitale catalane sur un vol en provenance d’Ibiza, où il était en vacances avec sa famille – ainsi que Luis Suarez et Neymar. Barcelone devrait officialiser son renouvellement avec le club dans les prochaines heures selon Marca.

Les femmes du Barça marquent DIX-SEPT alors qu’elles martèlent Elche – SPORT

Les femmes de Barcelone ont marqué 17 fois au début de la pré-saison avec une déroute contre Elche mercredi. Jonathan Giráldez a remplacé Lluis Cortes en tant qu’entraîneur, mais peu de choses ont changé alors que les triples vainqueurs du Barca ont repris là où ils s’étaient arrêtés la saison dernière.

Messi vise le retour de Joan Gamper – SPORT

Le Barça prévoit d’annoncer officiellement le renouvellement de Messi dans les prochaines 24 à 48 heures. Une fois signé, le club pourra alors l’inscrire pour la saison à venir aux côtés des autres nouveaux arrivants du club : Sergio ‘Kun’ Agüero, Eric Garcia, Memphis Depay et Emerson Royal.

La Liga va recevoir 2,7 milliards d’euros du fonds d’investissement CVC – SPORT

La Liga va recevoir une importante injection de liquidités d’une société d’investissement internationale, qui servira de radeau de sauvetage à de nombreux clubs à la lumière de la pandémie de Covid-19. La ligue a annoncé mercredi matin avoir conclu un accord stratégique avec le fonds d’investissement international CVC (Capital Partners), qui verrait la compétition toucher 2,7 milliards d’euros.