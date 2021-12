Actualités du FC Barcelone : 5 décembre 2021 ; Le Barça perd face au Betis, le Barça féminin reste parfait

Barça 0-1 Betis : Première défaite de l’ère Xavi – FC Barcelone

Le FC Barcelone a subi la première défaite à domicile de l’ère Xavi Hernández alors que le Real Betis a répété son coup de 2018 et infligé la défaite aux Catalans au Camp Nou.

Lors du match Barça-Betis samedi au Camp Nou, le milieu de terrain Gavi a été transporté à l’hôpital conformément au protocole après avoir été étourdi pendant le match par un coup à la tête. Les tests ont été effectués de manière satisfaisante et le joueur est sorti de l’hôpital.

Le défenseur atteint quatre tonnes de matchs pour le club contre le Betis samedi

FC Barcelona 4-0 Athletic Club : Victoire en l’honneur d’Alexia – FC Barcelona

Le Barça a encore gagné, et cette fois il pourrait le faire en l’honneur d’Alexia Putellas. Le capitaine du Barça a défilé le Ballon d’Or devant un Estadi Johan Cruyff bondé (5 147 spectateurs) et a joué un rôle clé dans la défaite 4-0 de l’Athletic Club, avec deux buts de Jennifer Hermoso et un de Claudia Pina et un de Claudia Pina. Aitana Bonmati.

Barcelone connaît une saison inquiétante. Ils n’ont que 23 points en 16 semaines de match (dont l’une est reportée pour jouer avant Noël, contre Séville). Le pire qu’ils aient réalisé depuis 2002-03, il y a 18 ans.

Xavi Hernandez était mécontent de la défaite 1-0 contre le Real Betis. L’entraîneur a terminé le match avec le sentiment que son équipe méritait plus. « Nous devons arrêter ces compteurs », a déclaré Xavi. « c’est un but qui m’a agacé, parce que nous avions parlé dans la semaine, que nous devions faire une faute (dans cette situation). »

Jordi Alba a déploré la défaite de Barcelone face au Real Betis et a admis que l’équipe devait encore s’améliorer sous la direction du nouvel entraîneur Xavi Hernandez. Cependant, il a refusé d’être trop découragé et a également recherché les points positifs après la première défaite du Barça sous leur nouvel entraîneur en quatre matchs.