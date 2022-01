Actualités du FC Barcelone : 5 janvier 2022 ; Tout est prêt pour les débuts de la Copa del Rey, de Haaland au Barça en dernier

APERÇU DE LA COPA DEL REY: Linares v FC Barcelona – FC Barcelona

Le FC Barcelone, vainqueur d’un incroyable cinq des sept dernières éditions de la Copa del Rey, commence la défense du titre 2020/21 mercredi à 19h30 CET contre une équipe qu’ils n’ont jamais jouée auparavant, Linares Deportivo de la province de Jaen , Andalousie.

Les adversaires du FC Barcelone lors de la Copa del Rey de mercredi à 19h30 CET sont une équipe qu’ils n’ont jamais affrontée auparavant. Jetons un coup d’œil à l’équipe de troisième niveau d’Andalousie…

En raison d’avoir eu des contacts directs avec des personnes récemment testées positives au Covid-19, mardi matin, le président Laporta a effectué un test d’antigène qui s’est révélé négatif, puis dans l’après-midi un test PCR qui s’est révélé positif.

Barcelone envisage divers moyens de réduire sa masse salariale pour lui permettre d’enregistrer Ferran Torres selon Diario Sport. Les Blaugrana avaient espéré qu’Ousmane Dembele renouvellerait son contrat, mais cela semble une perspective lointaine compte tenu des événements récents. Le renouvellement de Dembele aurait fait baisser la masse salariale.

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a conclu un accord avec le super agent Mino Raiola pour signer son client Erling Haaland à l’été 2022, selon Deportes Cuatro et Diario AS. L’accord dépend de l’organisation financière de Barcelone à temps pour que l’accord soit conclu, mais l’élément le plus important – convaincre Raiola et Haaland – a été fait.

Philippe Coutinho se rapproche de l’obtention d’un départ de Barcelone selon un rapport publié dans Mundo Deportivo. Barcelone doit passer au poids mort s’il veut créer une marge de manœuvre financière pour enregistrer Ferran Torres, et Coutinho est un candidat de choix compte tenu de son manque d’importance cette saison.

Arsenal est intéressé par la signature de Philippe Coutinho de Barcelone selon Diario Sport, mais uniquement sous certaines conditions. Barcelone souhaite abandonner le Brésilien depuis un certain temps, mais trouve la tâche difficile en raison de son salaire élevé.