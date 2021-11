Actualités du FC Barcelone : 5 novembre 2021 ; Dest, Dembélé blessé, le Barça proche d’un accord avec Xavi

Le point sur les blessures de Dest et Dembélé – FC Barcelone

Le joueur de l’équipe première Sergiño Dest souffre de douleurs lombaires. Il n’est pas disponible pour la sélection et son rétablissement dictera son retour. De son côté, le joueur de l’équipe première Ousmane Dembélé souffre d’une élongation du muscle semi-membraneux des ischio-jambiers gauche. Il n’est pas disponible pour la sélection et son rétablissement dictera son retour.

Message de Sergio Agüero aux fans – FC Barcelona

Sergio ‘Kun’ Agüero a rendu visite à l’équipe jeudi matin, heure locale, après leur séance d’entraînement à la Ciutat Esportiva. De plus, il a envoyé un message de remerciement aux fans du Barça avec une courte vidéo publiée sur les comptes de réseaux sociaux du Club. L’attaquant argentin a reçu divers messages de soutien du football mondial suite à l’annonce de sa durée d’inactivité.

La vérité sur le Celta Vigo – FC Barcelone

Le Barça part pour la Galice samedi, et voici de plus près l’équipe qui joue à Balaídos. Il est temps de regarder de plus près l’équipe que le FC Barcelone visitera samedi à 16h15 CET.

Xavi devrait être annoncé aujourd’hui comme nouveau patron de Barcelone – Football Espana

Les dirigeants du Barca Mateu Alemany et Rafa Yuste sont à Doha depuis quelques jours pour négocier la sortie de Xavi d’Al-Sadd. L’ancien milieu de terrain du Barça a également dû négocier lui-même, se rendant au palais de l’actuel président du club Al-Sadd, Mohammed bin Khalifa Al Thani, pour discuter de sa libération jeudi soir.

Barcelone intéressé par le « Salford Silva » de Manchester City – Football Espana

Barcelone surveille de près la starlette de Manchester City James McAtee selon un rapport publié dans Diario Sport. Le milieu de terrain a encore 18 mois de contrat et plusieurs poids lourds européens ont manifesté un intérêt pour lui, notamment Manchester United, l’Ajax, Liverpool, l’Atletico Madrid et le Real Madrid ainsi que Barcelone.