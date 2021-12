Actualités du FC Barcelone : 6 décembre 2021 ; Bayern Munich suivant, mise à jour de l’extension d’Ousmane Dembélé

Le programme de la semaine à venir – FC Barcelone

Une grosse semaine en réserve pour le Barça, avec une visite incontournable au Bayern Munich suivie d’un voyage jamais facile au domicile d’Osasuna. Voici le programme de la semaine à venir (tous les horaires CET).

Séance de récupération avec le Bayern à l’horizon – FC Barcelone

L’activité se poursuit dans la Ciutat Esportiva Joan Gamper et dimanche matin a vu le début des préparatifs pour s’entraîner pour le match clé en Europe

Quand et où regarder Bayern Munich contre FC Barcelona – FC Barcelona

Le FC Barcelone a un match massif à Munich mercredi, où il doit gagner sur l’un des terrains les plus difficiles du football mondial, ou espérer que Benfica se faufile contre le Dynamo Kyiv.

Ousmane Dembele débutera pour Barcelone contre le Bayern Munich – SPORT

Cela a été une saison étrange pour Ousmane Dembele. Il n’a joué que 104 minutes en quatre matchs mais son renouvellement de contrat reste une priorité pour le club et l’entraîneur, Xavi Hernandez. En fait, sa présence a servi de sonnette d’alarme à l’équipe chaque fois qu’il a quitté le banc.

Barcelone fera une dernière tentative pour renouveler l’accord d’Ousmane Dembele – SPORT

Ousmane Dembele a fait une énorme différence sur le banc contre le Real Betis. Barcelone ne veut pas le laisser partir gratuitement et fera un dernier effort pour le convaincre. Il y a une grande différence de prix entre ce que propose Barcelone et les offres qu’il a reçues d’ailleurs. Cependant, Barcelone essaie de parvenir à un accord avant la fin de décembre.

Le Barça, Madrid et l’alternative de l’Athletic à l’accord CVC rassemblent leur soutien – SPORT

Le plan de Javier Tebas tremble. Le « Projet Impulse » que le chef de la Liga a lancé avec CVC perd son soutien après que Barcelone, le Real Madrid et l’Athletic Bilbao se soient publiquement éloignés de celui-ci. Ils proposent à la place « Projet durable », une contre-proposition, dont SPORT a appris qu’elle a reçu le soutien de plus d’un autre côté.