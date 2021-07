Actualités du FC Barcelone : 6 juillet 2021 ; Nouvel accord pour Sergi Roberto

Ancien Urie Heep le chanteur John Lawton est décédé à l’âge de 74 ans. La nouvelle a été confirmée par le groupe, qui a écrit : « C’est avec un profond regret que nous partageons la nouvelle dévastatrice et tragique du décès soudain et totalement inattendu de John Lawton le 29 juin 2021. « Contrairement […] More