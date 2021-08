Actualités du FC Barcelone : 7 août 2021 ; Les joueurs rendent hommage à Lionel Messi, Álex Collado refuse le prêt de Bruges

in

Le joueur le plus décoré de l’histoire du Barça – FC Barcelona

Le jour où Leo Messi a fait ses débuts au FC Barcelone, le 16 octobre 2004, le Club avait remporté 61 trophées. Le jour de son départ, les blaugranes en ont remporté 96. Soit 35 trophées à l’ère Leo Messi, le plus glorieux de l’histoire du Club.

Joan Laporta explique les raisons du départ de Leo Messi – FC Barcelona

Le président du FC Barcelone donne une conférence de presse dans laquelle il dit “Leo voulait rester et le Club voulait qu’il reste”

Joan Laporta : “Leo voulait rester au Barça et nous voulions qu’il reste” – FC Barcelona

Après l’annonce jeudi du départ de Lionel Messi du FC Barcelone, le président Joan Laporta s’est adressé aux médias pour en expliquer les raisons, insistant sur le fait que le club et le joueur avaient bien l’intention de poursuivre leur relation.

Coutinho, Agüero et Royal rejoignent le groupe – FC Barcelone

L’équipe était de retour à l’entraînement vendredi matin à la Ciutat Esportiva Joan Gamper, sa première séance sur le terrain depuis son retour du voyage en Allemagne et en Autriche. Cela signifiait que Philippe Coutinho, Sergio Agüero et Emerson Royal étaient rejoints par l’équipe au complet, une toute nouvelle expérience pour ces deux derniers.

Alex Collado rejette l’option de sortie de Barcelone – Football Espana

La star de l’équipe B de Barcelone, Alex Collado, a rejeté une sortie estivale du club belge du Club de Bruges. Le joueur de 22 ans a été fortement lié à un éloignement du Camp Nou avant la saison 2021/22 de la Liga, La Blaugrana visant à lever des fonds clés.

Sergio Busquets rend hommage à Barcelone à Lionel Messi – Football Espana

La star du milieu de terrain de Barcelone, Sergio Busquets, a rendu visite à Lionel Messi à domicile pour lui dire au revoir. Le retour de Messi au club a été bouleversé du jour au lendemain après que le club a annoncé qu’il ne serait pas en mesure de confirmer un nouveau contrat de cinq ans avec l’Argentin.