Actualités du FC Barcelone : 7 décembre 2021 ; L’équipe nommée pour le Bayern, Mohamed Salah parle des rumeurs du Barça

Pedri : « Je suis convaincu que nous allons nous améliorer avec Xavi » – FC Barcelone

Le vainqueur du Trophée Kopa 2021 il y a un peu plus d’une semaine, Pedri González, s’est exprimé sur sa situation actuelle et celle du Club dans une interview au magazine France Football.

Le 23 pour Munich – FC Barcelone

Xavi Hernández a nommé les 23 joueurs qu’il emmènera avec lui pour le match contre le Bayern Munich à l’Allianz Arena mercredi à 21h00 CET

Comment va le Bayern Munich ? – FC Barcelona

Mercredi, le Barça doit s’imposer à l’Allianz Arena de Munich lors d’un match qui se déroulera à huis clos pour s’assurer une place en huitièmes de finale de la Ligue des champions cette saison. Pour prendre les trois points, l’équipe de Xavi Hernández devra battre l’une des équipes les plus en forme du football européen, déjà assurée de la première place du groupe : le Bayern Munich.

Barcelone opte contre le transfert de janvier pour la star brésilienne – Football Espana

Barcelone ne fera pas de mouvement en janvier pour la machine à buts bâloise Arthur Cabral. La Blaugrana a été liée à une offre pour Cabral au début de 2022 alors que Xavi cherche à renforcer ses options offensives pour la seconde moitié de la saison.

Salah envoie un message clair au Barça au milieu des liens de transfert – Football Espana

La star de Liverpool Mo Salah a envoyé un message clair au milieu des liens de transfert vers Barcelone. Le Barça n’est pas en mesure de signer quelqu’un d’aussi bon et aussi apprécié que Salah en ce moment. Mais le conseil d’administration de Blaugrana s’efforce de libérer de l’argent, et des discussions de transfert ont fait surface impliquant les clubs égyptien et catalan ces derniers jours.