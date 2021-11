Actualités du FC Barcelone : 7 novembre 2021 ; Le Barça fait match nul contre le Celta Vigo, Ansu Fati blessé

Xavi Hernández est le nouvel entraîneur du FC Barcelone – FC Barcelona

Le FC Barcelone a conclu un accord avec Xavi Hernández pour qu’il devienne l’entraîneur de l’équipe première pour le reste de la saison en cours et deux saisons supplémentaires. Xavi Hernández, un produit de l’équipe de jeunes du Barça, a quitté son club actuel, Al-Sadd du Qatar, après des discussions tenues ces derniers jours avec les propriétaires du club.

Xavi en chiffres – FC Barcelone

Retour statistique sur la carrière du nouveau manager du Barça à ce jour en tant que joueur et entraîneur

Xavi : D’équipe de jeunes à manager – FC Barcelone

Le nouvel entraîneur du Barça n’est pas le premier cas d’un produit du système des jeunes du Barça qui entraîne l’équipe première. Voici un rappel des huit exemples précédents

Xavi : « Je retourne dans le club de ma vie » – FC Barcelone

Il admet que c’est un défi dans les moments difficiles, mais « je ne peux pas exprimer à quel point je suis excité de recommencer à défendre la crête que je porte sur mon cœur. Pour recommencer à ressentir l’effervescence du Camp Nou de l’intérieur et entendre à nouveau les cris de soutien des fans. »

Présentation officielle de Xavi le 8 novembre – FC Barcelone

Xavi Hernández sera officiellement présenté aux fans en tant que nouvel entraîneur du FC Barcelone le lundi 8 novembre lors d’un événement public qui se tiendra au Camp Nou. Il donnera ensuite sa première conférence de presse depuis sa nomination dans la salle de presse Ricard Maxenchs.

Xavi Hernández cherche le succès avec style – FC Barcelona

A son arrivée à Barcelone, le nouvel entraîneur du Barça explique « il faut travailler dur dès la première minute et se battre pour tout, c’est dans l’ADN du Club »

Celta 3-3 Barça : Un match en deux mi-temps – FC Barcelone

Une avance de 3-0 sur les buts n’est pas suffisante pour assurer une victoire à Balaídos, alors que l’équipe locale se bat et récupère un égaliseur tardif dans le temps additionnel.

Sergi Barjuan : « Des journées intenses et maintenant pour continuer à travailler pour le club » – FC Barcelona

Le court mandat de Sergi Barjuan en tant qu’entraîneur par intérim du FC Barcelone a pris fin samedi à Balaídos, un match nul 3-3 contre le Celta. Après avoir repris l’équipe le 28 octobre, il a été en charge de trois matchs, deux nuls en championnat (Alavés et Celta) et une victoire cruciale en Ligue des champions à Kiev.

Ansu Fati absent pour blessure au biceps fémoral – FC Barcelone

Des tests sur Ansu Fati ont révélé qu’il a une blessure au biceps fémoral à la cuisse gauche, et il sera hors de combat jusqu’à ce qu’il récupère. Il s’est blessé une minute avant la mi-temps lors du match nul 3-3 contre le Celta à Balaídos, et n’a pas pu continuer le match dans lequel il avait ouvert le score avec un but après cinq minutes.