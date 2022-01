Actualités du FC Barcelone : 8 janvier 2022 ; Tout est prêt pour le voyage à Grenade, Coutinho prêté à Aston Villa

APERÇU : Granada CF v FC Barcelona – FC Barcelona

Le FC Barcelone a bien commencé l’année 2022. Après avoir battu Majorque 1-0 pour se hisser à la cinquième place du classement de la Liga, ils ont également battu Linares pour atteindre les 16 derniers de la Copa del Rey, où ils viennent d’apprendre qu’ils se rendront à Bilbao fin janvier.

Annonce médicale Araujo, Dest, Gavi et Balde – FC Barcelone

Ronald Araujo a subi avec succès une intervention chirurgicale sur une fracture des deuxième et troisième métatarsiens de la main droite. L’opération a été réalisée par les docteurs Xavier Mir et Sergi Barrera sous la supervision des services médicaux du FC Barcelone. Il est actuellement mis à l’écart et son retour à l’action dépend de l’évolution de la blessure.

Annonce médicale Abde – FC Barcelone

Ez Abde est également en mesure de reprendre l’entraînement après s’être remis du Covid-19. Le club a informé les autorités correspondantes

Àlex Collado prêté à Grenade – FC Barcelona

Le FC Barcelona et le Granada CF ont trouvé un accord pour le prêt d’Àlex Collado jusqu’à la fin de la saison.

Philippe Coutinho prêté à Aston Villa jusqu’à la fin de la saison – FC Barcelone

Le FC Barcelone et Aston Villa ont trouvé un accord pour le prêt du joueur Philippe Coutinho jusqu’à la fin de la saison. L’accord, sous réserve que le joueur passe son examen médical et obtienne un permis de travail, comprend une option pour rendre le transfert permanent.

Jenni Hermoso et Alexia Putellas, finalistes de The Best – FC Barcelona

Le Barça est très bien représenté parmi les candidats aux prix The Best de la FIFA, avec Alexia Putellas et Jennifer Hermoso toutes deux parmi le trio optant pour le prix féminin. Leur entraîneur Lluís Cortés est également en lice pour l’argenterie, et l’ancien joueur du Barça Leo Messi est en lice pour le prix masculin.