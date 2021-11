Actualités du FC Barcelone : 8 novembre 2021 ; Xavi commencera à travailler mardi, Eric García, Nico González blessé

Xavi participera à sa première séance d’entraînement le mardi 9 novembre – FC Barcelone

avi Hernández effectuera sa première séance d’entraînement au FC Barcelone ce mardi 9 novembre, au lendemain de sa présentation officielle au Camp Nou. Il le fera bien sûr avec un certain nombre de noms de son équipe absents en service international.

Eric Garcia et Nico González ont des tensions musculaires – FC Barcelona

Des tests médicaux effectués sur Eric Garcia et Nico González après le match Celta-Barça samedi ont révélé que les deux joueurs souffrent de tensions musculaires. Le joueur de l’équipe première Eric Garcia a une tension au mollet droit, ce qui signifie qu’il ne rejoindra pas l’équipe nationale espagnole. Eric a joué 13 fois pour l’équipe première cette saison et a été remplacé à la mi-temps lors du match à Balaídos. Nico González souffre d’une blessure à l’aine gauche et ne rejoindra pas non plus les U-21 espagnols.

Barcelone envisage Cedric Bakambu comme remplaçant de Sergio Aguero en 2022 – Football Espana

Barcelone pourrait viser l’ancienne star de Villarreal Cedric Bakambu en remplacement à court terme de Sergio Aguero en 2022. Le début de vie d’Aguero en Catalogne a été ruiné par des blessures en 2021 et la star argentine a depuis été exclue pendant au moins trois mois en raison d’un maladie cardiaque potentielle.

Tension entre l’équipe de Barcelone et le personnel de fitness – SPORT

Les problèmes de blessures rencontrés par Barcelone en début de saison ont provoqué des tensions au sein du club. Esport3 rapporte que Mateu Alemany et Xavi Hernandez ont parlé de leur inquiétude. Ils disent que les joueurs ont été fâchés contre les entraîneurs de fitness, qui sont actuellement sous le microscope.

Andres Iniesta : Xavi est prêt à relever ce défi – SPORT

Andres Iniesta a ajouté aux messages d’autres anciens coéquipiers de Xavi en disant qu’il est l’entraîneur parfait pour affronter le club. Le joueur de Vissel Kobe a déclaré à BeIN Sports que le Catalan était prêt à prendre les rênes de Barcelone.